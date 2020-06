¿Cómo desinfectar los peluches?

Los esterilizadores son comúnmente usados en equipos médicos o de laboratorio para eliminar bacterias, virus, hongos y las esporas que éstos producen.



Los desinfectantes no eliminan las esporas, solamente destruyen las bacterias y los virus.



Los sanitizantes reducen el número de gérmenes presentes en un objeto hasta un nivel que satisface las normas de salud pública.



Hora de juego



La medida básica en este tema consiste en destinar un lugar especial para que los niños jueguen; ya sea un salón, en tapetes infantiles o una sección dentro de alguna habitación.



Luego, asegúrate de hacer una limpieza profunda con agua y jabón y, después, con cloro y agua.



Ten en cuenta las superficies que se tocan con frecuencia, como las manijas de las puertas, las mesas, las sillas o los interruptores de luz.



Muñecos de peluche



Primero, se tiene que leer la etiqueta para descubrir las especificaciones.



Deben limpiarse en la lavadora, dentro de una bolsa con cierre para que no se dañen.



Escoge un programa corto de lavado usando poca cantidad de jabón.



No le pongas suavizante para evitar alguna reacción alérgica.



Deja secar al aire libre y nunca uses la secadora.



Aquellos que integran lentejuelas se asean con un paño húmedo y una cucharadita de bicarbonato y vinagre blanco.



Si tiene componentes electrónicos, algo muy habitual, hay que retirarlo antes de proceder a la limpieza.



Algunos juguetes de plástico se pueden lavar en el lavavajillas, pero lee antes las indicaciones del fabricante.



¿Cada cuánto?



Al menos, cada quince días.



Si tienen contacto con el exterior, de inmediato.



Antes de guardarlo hay que asegurarse de que está completamente seco.