Esposa del tío lo quiere seducir

Querida Doctora Corazón, espero que estés bien. Quisiera pedirte tu consejo, pues paso por una situación complicada. La esposa de mi tío es joven y desde que llegó se la pasa echándome los perros. Cuando estamos solos me hace propuestas indecorosas y la rechazo. Me preocupa que vaya a inventarme algún chisme por rechazarla.

Juan, 25 años



Querido Juan, ¿qué crees que pasaría si le dices a tu tío lo que está pasando? Antes de que ella te invente algo, ponla en evidencia a ella. ¿O decirle a tu tío sería un atentado contra tu machismo? Ojalá me hubieras explicado qué haces viviendo con tu tío, porque si no estás en tu casa, lo ideal es que te vayas de ahí antes de que ocurra algo que cause un caos en la familia.