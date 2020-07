Evita que las mascarillas lastimen tu piel

Desde hace tres meses, el coronavirus nos tiene no solo en cuarentena, también nos ha obligado al uso diario de mascarillas o tapabocas.



Como la mayoría no estábamos acostumbrados a su uso, no sabíamos los efectos secundarios de este implemento médico.



Entre ellos son las alergias, irritaciones e incluso rebrotes de acné. Lo desafortunado del asunto es que no sabemos por cuánto tiempo vamos a tener que seguir usando los tapabocas.



Como ya sabemos, su uso es vital en la batalla contra la propagación del coronavirus que estamos librando desde hace cuatro meses en Honduras, además del constante lavado de manos y el uso de gel antibacterial.



El dermatólogo Cándido Mejía nos explica hoy las consecuencias y nos brinda consejos para prevenir dichas molestias.



“Los principales problemas son las alergias por el contacto directo al material de las mascarillas”, explica el especialista. “Siendo más susceptibles a ellas las personas que tienen tendencias alérgicas en la piel”.



Es por ello que a estas personas no se les recomienda el uso de mascarillas con metal.



Las alergias “también pueden ser por el material propio de la mascarilla, a la materia prima, como la tela”, ejemplifica Mejía. “Algunas tienen látex y a unas personas les da alergia, e incluso el elástico”.



“Para prevenir una alergia hay que evitar el contacto con esos elementos y usar mejor mascarillas de algodón”.



Las recomendaciones que el doctor brinda es cambiarlas a diario, cubrir las zonas del rostro que se irritan con parchos adhesivos adecuados para la piel. Se pueden colocar en el área de la nariz, por ejemplo.



También utilizar las bandas que usan para las heridas o para sujetar un catéter. Otra excelente alternativa es el uso de algodón, que es el que menos afecta.



Maquillaje, ¿sí o no? Algo que la mayoría de las mujeres no pueden evitar es el uso de maquillaje. Como parte de su rutina skin care, algunas inclusive se aplican bloqueador solar o productos que lo contengan.



Si debemos usarlos o no, el dermatólogo nos lo aclara:



“Si comienza a usar maquillaje o bloqueador solar, procure que sea hidrosoluble y a base de gel. En gel porque no obstruye tanto los poros”.



Cabe mencionar que la combinación de mascarilla y el calor no es buena para nuestro cutis.



“El calor le puede provocar irritaciones en la piel, como el surgimiento de acné y una crisis seborreica”.



En caso de que ya estés sufriendo alguno de estos problemas cutáneos, el experto recomienda usar un jabón antiseborreico. “Se les llama jabones seborreguladores, controlan el sebo de la cara. Pueden utilizar tónicos para estar limpiando la cara y soluciones seborreguladoras, que hay varias”.



Y, agrega, evitar el uso constante de cosméticos y bloqueadores solares, asegura el doctor. Si no te vas a exponer al sol, no es necesario usarlo, y menos con mascarillas. “A no ser de que se labore frente a una pantalla o lámparas constantemente, en esos casos darle preferencia a los bloqueadores en forma de gel y una crema líquida llamada Crema Gel”.





Cuida tus manos. Las manos y uñas son otras partes del cuerpo que están sufriendo esta cuarentena por el uso constante de jabones y geles antibacteriales.



Mejía nos explica que la principal consecuencia es la resequedad en la piel, esta se comienza a fragmentar y comienza la irritación. Se manifiesta primero con resequedad, esto surge porque la barrera cutánea se ha visto agredida por sustancias irritantes para la piel.



En estos casos se recomienda no lavar las manos ni la piel con nada que contenga alcohol, y menos con productos de desinfección que no son apropiados para el contacto con la piel; por ejemplo, el amonio cuaternario, que se ha popularizado en Honduras en esta pandemia.



“El amonio cuaternario irrita la piel, los ojos, la nariz y causa tos”, afirma el dermatólogo Cándido Mejía.



Este producto se debe utilizar para limpieza de superficies nada más.



Para evitar la resequedad de las manos, el doctor recomienda lavarse con jabones que contengan hidratación, jabones líquidos, y si van a usar gel con alcohol, aplicar después de él una crema hidratante.

“Siempre hay que tener el cuidado de hidratar bien la piel, aplicando la crema tanto en la palma de la mano como en el dorso”.



Para finalizar, nuestro experto les recuerda a nuestras lectoras que mientras siga la pandemia “es importante continuar con las medidas de higiene y el distanciamiento social y el uso de las mascarillas siempre”.

Para tomar en cuenta:

Hidrata bien los labios

Labios: Hay que seguir hidratándolos y nutriéndolos, pero no utilices productos en gloss, que impregnarán el tejido, o barras de labios demasiado cremosas para evitar que humedezca de producto la mascarilla. Lo ideal, en crema, y a menudo.

Hoy menos que nunca descuides tu rutina de cuidado de la piel

Skin care: Es adecuado seguir con nuestros hábitos diarios de cuidados de la piel, pero fundamental e imprescindible la limpieza e hidratación de rostro, manos y cuerpo al finalizar el día. No te descuides con eso.

Si sigues en confinamiento es muy importante aplicar tratamientos extras

Tratamientos: Los productos calmantes, reparadores y regeneradores (cremas, sérums, mascarillas, tratamientos intensivos) son más necesarios que nunca, por lo que si pasas más tiempo en casa intenta realizar rutinas extras.

Las mascarillas quirúrgicas deben desecharse inmediatamente después de usarse. Tener siempre a mano una de repuesto.

Opciones|: Buscar mascarillas que, siendo adecuadas, sean cómodas. Las quirúrgicas es conveniente sustituirlas de manera continua, en especial cuando veamos que por el uso está muy húmeda en su parte interior. Se debe disponer de una de repuesto para rotarla.