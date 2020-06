Una pareja frenada por el pasado

Querida Doctora Corazón, espero que estés bien. Quisiera comentarte que tengo un problema muy grave. Me enamoré de una familiar de mi ex pareja. Somos adultos y somos solteros, pero no sé si deba contenerme. Ella y yo nos llevamos bien, no tenemos nada que impida ser felices, sólo nuestro pasado.

Jaime, 44 años



Querido Jaime, si ustedes deciden organizarse una relación, esencialmente tendrán que enfrentar la reacción de tu ex pareja y de su familia. ¿Es una familia madura?, ¿o va a hacerles la vida de cuadritos? Es real que los dos son adultos, pero también es real que hay una familia de la que saliste y a la que quieres volver a entrar. ¿Te dejarán? Sólo lo sabrás cuando lo intentes.