“Soap brows”, lo último en cejas

Las cejas gruesas al estilo Cara Delevingne con el paso del tiempo han generado el nacimiento de diversos estilos de peinado de cejas.

Las soap brows es la mas reciente. Pretende mantener las cejas con un look natural, sin que se vean demasiado perfiladas.

A este tipo de cejas le llaman efecto ‘bushy’, consiste en el que el vello luzca ligeramente despeinado, pero de forma natural.

Esto se consigue con el auxilio de una brocha y una barra de jabón, el secreto está en cómo las acomodes.



Asi es como surgen las soap brows y se popularizó en Instagram, entre gurús de belleza y famosas marcas.

Luego, dicha tendencia llegó a las pasarelas, en donde el principal referente es la top model Kaia Gerber.



Si deseas poner en práctica esta técnica sobre sus cejas, solo necesitas una barra de jabón.



De preferencia transparente para que no queden restos de color blanco en tus cejas. También necesitarás una brocha para peinar las cejas. Deben ser cerdas gruesas y resistentes.De lo contrario no ayudará a levantar el pelo.



En el mercado existen otras opciones cosméticas especializadas para aplicar esta técnica. West Barn Co. ofrece una cera orgánica y un mist hidratante de menta que al combinarlos.