Ando como león enjaulado, ya no aguanto el encierro. Yo soy muy preocupón, así que respeto la cuarentena, pero luego veo que a mis amigos les vale todo y hasta arman las reuniones con cervecitas los viernes y sábados en la noche y yo no he podido ir. Me dicen que estoy loco, que como me creo de las mentiras del gobierno, pero yo pienso que es verdad.



Pero después de tantos días ya se me antoja echarme una cervecita con mis valedores. ¿Crees que pueda enfermarme si voy? Queda a unas cuadras de mi casa, puedo llegar hasta caminando. Vicente



Querido Vicente, dices que tus amigos arman las reuniones el viernes y el sábado y tú no has podido ir. Te corrijo, NO HAS QUERIDO ir. Porque puedes, pero no quieres porque temes contagiarte del virus de actualidad.

Entonces, el rollo sigue siendo el mismo. Eres tú el que decide si quiere ir o no y tendría que asumir las consecuencias de su decisión. Eres un adulto, conoces las normas de prevención o de cuidado para evitar contagios, así que tienes que poner en la balanza qué pesa más, tu sentimiento de estar enjaulado vs. tu deseo de salir de fiesta con tus amigos.