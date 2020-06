Consejos para vivir con estilo en una casa pequeña

Las mejores tendencias decorativas para las casas pequeñas son definitivamente la minimalista, retro, industrial y ecléctica. Pero existen otras formas, aquí te resumimos las sugeridas por los expertos de Homify.com



1. La chispa perfecta. No importa si decides utilizar solamente dos colores en el espacio, o varios, recuerda tener siempre un color neutro para la base del diseño y un color intenso que le dé alegría y personalidad al espacio.



2. Cocina en U o C. Las cocinas con diseños en U o en C te permiten tener un área extra de trabajo, y para sacarle mejor provecho ordena tus cosas conforme al orden en el que las necesitarás.Primero el refrigerador, después el área de trabajo, la estufa y al final la tarja.

3. Alarga los diseños. Los espacios pequeños son como acertijos para lograr que todo lo que siempre has querido se cumpla bajo ciertas condiciones, pero si logras resolverlos incluso puedes tener una cocina tipo bar con una barra y desayunador.



4. Back&white. El blanco y negro nunca pasarán de moda, y siempre nos brindarán una imagen muy elegante, incluso en los espacios más pequeños. Aunque te recomendamos que utilices el blanco como color base para hacer más grandes los espacios o el negro para tener habitaciones más elegantes.



5. Coloca espejos. Los espejos no solamente son elegantes, también nos ayudan a que los espacios se vean más grandes de lo que son, a guardar armarios, cajones o clósets, a vernos siempre bien y a hacer que los ambientes luzcan más sofisticados, a cambio lo único que nos piden es que los mantengamos siempre limpios.



6. Aprovecha tus paredes. Las paredes sirven para algo más que sostener el techo. En ellas puedes empotrar algunos muebles como armarios, estantes ¡y hasta tu cama!



7. Prueba cosas nuevas. Lo impensable siempre es mejor que lo ordinario, y los espacios pequeños te hacen considerar recurrir a estas medidas drásticas que después terminarás amando. Además, puedes crear ambientes personalizados con diseños prácticos.



8. Almacena con estilo. Tener sistemas de almacenamiento y compartimentos secretos te ayudarán a mantener el espacio en orden. Los armarios detrás de los espejos, por ejemplo, son una excelente opción para esto, o también podrías colocar armarios empotrados en tus pasillos.



9. Incorpora en la decoración cristales mágicos. El cristal es como un material mágico que desaparece de la vista, pero reaparece cuando la luz lo toca. Puedes utilizar muebles en diseños cristalinos y decoraciones menores en cristal para lograr que todo se vea muy elegante y que el espacio luzca más amplio. El único requisito es evitar que la luz del sol les dé directo, pues podría ser molesto para la vista.



10. ¡Adiós a las paredes! Las paredes pueden servirte para muchas cosas, pero si sientes que solo te están ahogando, entonces lo mejor es derribarlas y construir espacios abiertos.



11. Espacios multifuncionales. Los muebles multifuncionales te permiten ahorrar espacio y ganar diseño. Puedes crear un ambiente multifuncional, como un comedor que también podría funcionar de sala o bien añadir muebles con llantas para llevarlos de una habitación a otra, o elegir uno que además sirva como sistema de almacenamiento.