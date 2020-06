“Pecado” la aleja de mamá

Doctora Corazón, estoy peleada con mi mamá desde hace más de 5 años. Pero ahora con todo esto de la pandemia me da mucho pendiente por ella, ya que es diabética. Quisiera hablarle y saber cómo está, pero me da mucho miedo que ni siquiera me conteste o me insulte. Nos peleamos porque me junté con un hombre y ella

quería que me casara. Hasta la fecha sigo con él, pero ella me dijo que a su casa no volvía a entrar si vivía en pecado. Una tía me da informes y me dice cómo está, pero no es lo mismo y quisiera hablarle para después que esto pase visitarla y abrazarla.

Alejandra



Querida Alejandra, así como tú tienes derecho a vivir en unión libre porque así lo deseas, de la misma manera tu mamá tiene derecho a pensar que vivir sin casarse es pecado. Pero las ideas diferentes no rompen el vínculo madre-hija.

Nunca podrás borrar que viviste nueve meses en su vientre y ella tampoco puede borrar ese hecho. En fin, haz el miedo a un lado y háblale por teléfono, lo peor que puede pasar es que te cuelgue y ya, o te insulte, como dices, y entonces le cuelgas tú.

Y se vale que insistas en hablar por teléfono hasta que puedas decirle que te preocupa su bienestar y que sepa que puede contar contigo si lo necesita. Así como tú has sentido la necesidad de contactarla, ella debe tener la inquietud de saber de ti, así que háblale y ve qué pasa.