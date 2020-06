Celoso de halagos virtuales

Hola Doctora Corazón, espero que estés bien. Necesito tu consejo. Hay un chavo que por redes se la pasa comentando las fotos de mi novia, le escribe halagos, cumplidos y demás cosas. Me hace enojar y no sé qué hacer. No sé si deba decirle a mi chava o ignorar. Enrique, 28 años



Querido Enrique, el chavo que galantea las FOTOS de tu novia en las redes no te hace enojar. Tú decides enojarte porque reaccionan a las FOTOS que tu novia sube a las redes.

¿En serio crees que vas a controlar lo que ocurre en las redes sociales?, donde cualquiera ve lo que publicas si no tienes controles de privacidad.

Te informo que no hay manera, especialmente si tu novia aceptó la amistad de ese hombre al que has decidido darle importancia.

Creo que el reto es que hables con tu novia y los dos se pongan de acuerdo en lo que se vale y lo que no se vale hacer en las redes. Así los dos tendrán un compromiso y ninguno se dará por sorprendido.