Videojuegos recomendados para niños

Estos títulos, además de ser muy divertidos, permiten que los pequeños desarrollen habilidades como creatividad, una mejor toma de decisiones, trabajo en equipo y, sobre todo, les permiten echar a volar su imaginación.



Minecraft

Se centra en la construcción por medio de bloques, que pueden ser elementos de la naturaleza. Al permitir modificar el entorno al gusto del jugador se logra una experiencia de total libertad que desarrolla la creatividad. Además, se basa en un sistema de logros. Clasificación: PEGI 7. No recomendada para menores de 7 años. Disponible en: Android, iOS, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch, Xbox 360 y Xbox One.





Roblox

La plataforma parte del lenguaje de programación para la creación de mundos, mientras se exploran millones de experiencias en 3D. Posee un sistema de denuncias para mensajes de chat o contenidos inadecuados y cuenta con controles parentales.

Clasificación: PEGI 7. No recomendada para menores de 7 años.

Disponible en: PC, Mac, iOS, Android, dispositivos Amazon, Xbox One, Oculus Rift y HTC Vive.

Kerbal Space Program



Es una simulación espacial en donde se edifican naves y/o cohetes con piezas basadas en la vida real, por lo que los pequeños aprenderán de física aerodinámica y orbital, y algunos básicos de ingeniería.

Clasificación: PEGI 3. No recomendada para menores de 3 años.

Disponible en: PC, Macintosh, GNU/Linux, Xbox One y PlayStation 4.

Little Big Planet



El principal objetivo es ser creativo, pues los jugadores comparten un número ilimitado de niveles que sólo su imaginación podría inventar. Los pequeños conocerán a los habitantes del misterioso planeta Bunkum.



Clasificación: PEGI 7. No recomendada para menores de 7 años.



Disponible en: PlayStation 3 y PlayStation 4 (las dos versiones anteriores son compatibles en estas plataformas).

Fortnite





Se divide en tres opciones; Battle Royale que es el más conocido, en donde los jugadores luchan por sobrevivir y ser el número uno; Salvar el Mundo, el cual tiene costo para ingresar y Modo Creativo, donde abres las puertas de tu imaginación mediante la creación de mini juegos, a la par de la alternativa de construir lo que quieras.



Clasificación: PEGI 12. No recomendado para menores de 12 años.



Disponible en: PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS, Microsoft Windows, Nintendo Switch y Mac OS.

Just Dance





Un juego para el desarrollo motriz que ayuda a relajar el cuerpo a través del baile. Brinda la opción de modo multijugador online y contiene éxitos musicales de Rosalía, Skrillex, DJ Snake y hasta el famoso "Baby Shark". Con la app Just Dance Controller puede manejarse desde los smartphones.



Clasificación: PEGI 3. No recomendada para menores de 3 años.



Disponible en: Nintendo Wii, Nintendo Wii U, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 y Xbox One.