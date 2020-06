Cuñada incómoda

Querida Doctora Corazón, espero que estés bien. Quisiera conocer tu opinión. Tengo una cuñada que vive en la casa de mi mamá, pero es bien grosera. Trata mal a mi mamá, pero mi hermano se hace menso. Quisiera que se fuera de la casa de mi mamá, pero no sé cómo hacerlo sin terminar peleado con mi hermano. Dame tu

consejo, por favor.

Froy, 40 años



Querido Froy, ¿sientes que tienes que defender a tu mamá?, ¿la casa es tuya o es de tu mamá? Entiendo que no te haga ninguna gracia ver que maltratan a tu mamá, pero si ella no pone los límites correspondientes, nadie más puede hacerlo. En el momento en que esa mujer es ruda con ella, es tu mamá la que tendría que decirle que le debe respeto, porque es la mamá de su esposo y la dueña de la casa. Entonces, puedes hablar con tu mamá

y decirle eso, que ella debe ponerle límites a su nuera, pero no esperes intervenir directamente, primero, porque no te corresponde; y, segundo, porque no te van a hacer caso, especialmente si tú no vives ahí. Y, también, puedes hablar con tu hermano para hacerle ver que el casado debe esforzarse por tener su propia vivienda para que su mujer sea la reina de su hogar. Ninguna mujer es reina en el hogar de otra, tal vez por eso tu cuñada está enojada y maltrata a tu mamá.