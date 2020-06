Mamá cuida a su treintón

Hola, Doctora Corazón, le cuento que ya no sé qué hacer con mi hijo de 29 años, se dedica al mototaxi, pero diario agarra la jarra y se la pasa borracho con los cipotes de la calle, me preocupa tanto su alcoholismo como que no cree en el Covid- 19.

Dígame que puedo hacer, porque ya no sé qué decirle o hacerle y estoy desesperada.

Carmen, 50 años



¡Hooola!, querida Carmen, lo que necesitas hacer, y sé que va a costarte muchísimo trabajo, es darte cuenta de que tu hijo ya no tiene 6 años y ha dejado de ser tu responsabilidad. Bien, mal o regular ya hiciste tu chamba de educar y cuidar. Tu hijo es ahora un adulto de casi 30 años y es su responsabilidad mantenerse sobrio, o borracho como decide cada día, y también él decide tomar el riesgo de no protegerse contra el virus.

El problema real es que al no cuidarse él, te arriesga a ti. Entonces, si vive en tu casa, pídele que al llegar, antes de entrar, se quite los zapatos y los desinfecte. Y también debe quitarse la ropa con la que viene de la calle. También debe lavarse las manos antes de tocar cualquier cosa en tu casa y no debería acercarse a ti por ningún concepto. Al estar todo el día en la calle está en contacto con más gente, incluidos los chavos con los que se emborracha y está en riesgo de contagiarse aunque no llegue a desarrollar síntomas de la enfermedad. Entonces, deja de insistir en que se cuide él y pídele que te cuide a ti. Cambia tu casete, o tu cd, o tu memoria usb, como te identifiques más.