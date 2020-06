Miedo a quedarse sin comer

¿Tú por qué crees que está pasando esto en el mundo? ¿Crees que sea un castigo de Dios? ¿Crees que es un invento de los gobiernos para reducir la población del planeta? Yo sigo muy preocupada, no tiene fin esta enfermedad, nadie sabe cuándo va a terminar. Yo trabajo como empleada doméstica y no he podido trabajar en casi dos meses. No tengo dinero y con lo poco que gana mi marido con su taxi VIP es como nos mantenemos. Quisiera que ya se terminara pronto, pues no sólo es el miedo a enfermarse, sino a no tener dinero ni para comer. Mi marido dice que casi no hay trabajo por la cuarentena.

La estresada



Querida estresada, ¿qué causa el presente? La vida. Los gobiernos y las creencias son otro tema. Comprendo mucho tu angustia por el dinero y la posibilidad de no tener para comer, pero date cuenta de todo lo que has ajustado en estos dos meses. ¿Qué has hecho para seguir sobreviviendo?



Parece que te has limitado al ingreso de tu esposo y hasta ahora aquí siguen, y aún tienen para comer. Entonces, vive un día a la vez, no quieras jugarle a la adivina porque sólo te preocupas y eso baja tus defensas y eso puede hacer que te enfermes. Revisa cada día, si hoy ya salió el día, que bien.

Mañana será otro. Ve ajustando según el día. Y tal vez puedas acudir a la alcaldía o municipio en el que habitas, tomando las precauciones necesarias, para que revises si eres candidata para recibir algún tipo de apoyo de los que se están dando en esa situación de crisis. El reto es transitar este tramo de la vida con la mayor paz interna posible.