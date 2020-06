Plantas que crecen en jarrones de agua

Las plantas de interiores, además de purificar el aire y relajar el ambiente, se ven muy bonitas y le dan otro toque a nuestro hogar, pero si no tienes mucho espacio o no cuentas con un jardín, no te preocupes, ya que hoy te vamos a mostrar las plantas que puedes tener en jarrones con agua y se verán hermosas en tu casa.

Los tipos de plantas que podemos tener en jarrones de agua son la espatifilo, conocida como lirio de la paz, que se adapta de maravilla a la tierra y el agua. La zebrina, el poto, la salvia, el bambú de la suerte, así como el jacinto de agua, el singonio y la albahaca.

El filodendro es otro, tiene unas preciosas hojas en forma de corazón. Finalmente, la cinta o mala madre.

Normalmente, las plantas que vemos en interior suelen estar en macetas, pero también se pueden dar muy bien en agua por medio de una técnica llamada hidrocultivo, donde los nutrientes de la tierra se reemplazan por sustrato en agua.

Si tienes alguna planta de las que te mostramos en esta galería y deseas pasarla a hidrocultivo, esto es lo que debes hacer.



Paso 1: Saca la planta de la maceta con mucho cuidado para no dañar la raíz.

Paso 2: Métela en un recipiente con agua templada durante toda la noche.

Paso 3: Enjuaga la raíz con abundante agua para eliminar por completo la tierra.

Paso 4: Coloca un poco de arcilla en el jarrón y mete la planta, agrega agua y un fertilizante líquido para que la raíz pueda absorber todos los nutrientes.





La aglaonema es un planta de interiores que sobrevive igual en exteriores.