No sabe cómo será la “nueva normalidad”

Hola, Doctora Corazón, espero que estés bien, te mando un saludo cordial, espero que me ayudes con una duda, quisiera saber cómo va a ser la “nueva normalidad” de la que tanto hablan; la verdad, yo no le entiendo.

Quisiera pensar que ya vamos a poder ir a fiestas y al trabajo como antes, pero creo que no es así. ¿Tendremos que usar cubrebocas todo el tiempo? Nada más de pensarlo ya me dio calor. Espero me ayudes.

Soraya, 40 años





¡Hooola!, querida Soraya, a mí me pasa lo que a ti con el uso del cubreboca, siento que me cuesta trabajo respirar, pero cuando quiero ceder a la tentación de quitármelo (cuando he tenido que salir a la calle por algo importante) pienso en los médicos y enfermeras que lo usan diario, sin tener opción, por 10 o más horas, entonces me aguanto y no me lo quito hasta llegar a casa.

Me parece que no deberíamos hablar de una “nueva normalidad” sino de una realidad distinta, en la que tendremos que convivir con un virus insistente (el covid-19 va para largo hasta que se encuentre una vacuna y podamos acceder a ella), así que tenemos que ocuparnos de vivir diferente, con el uso del cubreboca como parte del vestuario actual, y siguiendo las demás instrucciones que nos vayan dando las autoridades para volver a salir a la calle, por eso ellos hablan de una “nueva normalidad”, así le han llamado al sistema de semáforos para decir qué actividades van a poder realizarse según el color del semáforo que esté en vigor. En Honduras seguimos en semáforo rojo, falta el naranja, el amarillo y habrá que esperar hasta que llegue el verde.

Así que, mi estimada Soraya, empieza a tener cubreboca siempre a la mano, siempre lávate las manos y desinfecta todo lo que entre a tu casa, que además déjame decirte, ser limpio nunca ha estado de más.