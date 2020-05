Liliana Sacaza, de modelo a diseñadora

“He cumplido mis expectativas y mucho más”, afirma convencida Liliana Sacaza, empresaria hondureña, modelo y diseñadora de trajes de baño en Italia.



Durante la entrevista aseguró haber creado más de cien diseños de trajes de baño, nos habló, además, de su experiencia como modelo en Nueva York y Roma.



El modelaje. “Mi primera oportunidad para modelar en Italia se dio cuando un agente de Milán llegó a mi agencia en Nueva York, él buscaba modelos, y yo fui una de las 3 escogidas... y la única negra; pero mis primeros pasos como tal los di en Nueva York”.



Liliana comentó un momento que jamás olvidará, “cuando hice mi primer desfile en Roma, en la alta moda.



Lo que más le dolió fue dejar a su familia y la ciudad de Nueva York, aunque, pese a ello, ha cumplido sus expectativas y mucho más.



“Empecé mi carrera hace 17 años, he trabajado en Nueva York, Italia, Alemania, París, Turquía, Luxemburgo, España... y voy por más”, recalcó muy entusiasta.



“Amo Italia, me encanta estar acá, es mi casa, después de Nueva York"







El mundo del diseño. Sacaza cuenta que su primer diseño se llama Antalya, es un traje de baño entero cuyo nombre es de una isla en Turquía que le encantó. Los colores de esa isla fueron su inspiración.



Expresó con entusiasmo que siempre le encantaron los trajes de baño, “es mi pasión, me gusta hacer las cosas por pasión”.



Uno de sus mayores obstáculos a superar es el miedo, pero sabe que una vez superándolo las cosas cambian para bien.



“He creado más de 100 diseños. Mi modelo favorito es el maya one piece swimsuit. Me encanta porque es cómodo, elegante, sexi, muy de moda. Queda bien en cualquier tipo de cuerpo y puede ser llevado en la playa o afuera para un aperitivo. Es increíble, lo he vendido muy bien”.



Mi inspiración son mis padres, por todo el sacrificio hecho por mí y mis hermanos. Nos han enseñado a perseverar siempre, continuó diciendo.



Liliana relató su proceso de pasar de vivir de Nueva York a Italia: “Amo Italia, me encanta estar acá, es mi casa, después de Nueva York. Al principio, claro, fue difícil. No saber la lengua y llegué muy joven. Nueva York es otra realidad, fue donde crecí, donde hice mis primeros pasos en el mundo del modelaje. Será siempre mi casa y mi ciudad preferida en el mundo”.





Consejos para utilizar trajes de baño. A mis clientas con el busto grande les encantan los halters top, ya que les dan un buen soporte y les levanta el busto.



Si se quieren cubrir más, están los trajes de una sola pieza.



Para los senos pequeños están los tops con volantes. Muchas de mis clientas prefieren también el triángulo para broncearse mejor.



Para este verano yo aposté para los colores nudes y el color vino. Con el color negro nunca te equivocas, va con todo y nunca pasa de moda.



Liliana Sacaza es una fémina emprendedora y se denomina a sí misma como una mujer caprichosa y perseverante, siempre realiza lo que se propone.



“Veo siempre el presente, quiero vivir lo que el presente me está ofreciendo”.

La colección 2020 de Liliana Sacaza se puede adquirir online, hace envíos a todo el mundo



Contacto



Website:

www.moncheriebylilianasacaza.com

Instagram: @moncheriebikinis

Facebook: Moncherie by Liliana Sacaza Swimwear

Hace envíos a todo el mundo, sin costo, solo de venta online.