Haz un super ¡súper!  

SAN PEDRO SULA.

Todo el día en casa por la cuarentena ante el Covid-19 puede ser estresante y aburrido.

Grace Ibarra Corral, nutrióloga y especialista en hábitos inteligentes, recomienda que antes de salir de casa se planeen las compras de forma semanal y se adquieran alimentos poco perecederos.

"Es importante asegurar alimentos saludables en casa y evitar productos altos en azúcares, sales y grasas saturadas y evitar las compras de pánico.

"Ahora que se tiene el tiempo se puede disfrutar y gozar de los beneficios de una alimentación mucho más natural", dice la especialista. Ibarra Corral señala que hay una gran variedad de platillos que se pueden hacer con alimentos perecederos de forma sencilla y rápida.

"Se puede cocinar con productos naturales. La clave es utilizar la congelación como método de conservación y pueden tener una vida hasta de seis meses, que sean platillos equilibrados, con proteína, vegetales y cereales (carbohidratos), como la pechuga de pollo cocida a la plancha, verduras congeladas, arroz integral o papas cocidas", explica Ibarra Corral.

"Se pueden tener las proteínas naturales y congelar las guarniciones a utilizar, como nopalitos, calabacitas, ejotes, entre otros. "Y si se tienen productos enlatados, elegir aquellos que no se conservan en aceite, como el atún en agua, chícharo y zanahoria, que se pueden mezclar con un poco de mayonesa y hacer una ensalada muy sencilla".

Además de revisar opciones saludables y la calidad de los alimentos, se debe prestar atención en la forma en la que se cocinan. "Se puede elegir a la plancha, fresco, hervido o al horno, y evitar frituras o guisos", menciona la nutrióloga.

Junto a una buena alimentación, es importante una rutina de ejercicios en casa o cualquier actividad física de al menos una hora al día. "Estar más tiempo en casa puede traducirse a una mayor inactividad física, por lo tanto es indispensable mantener una actividad constante con tareas del hogar, caminatas o alguna rutina", recalca Ibarra Corral.

"Adicional a esto, mantener la calma, respirar profundo, meditar y agradecer cada mañana por un nuevo día son actividades que suman a nuestro bienestar diario y reducen niveles de ansiedad, miedo o estrés que pueden presentarse ante esta situación", expresa la especialista.



Con información de Grace Ibarra Corral, nutrióloga y especialista en hábitos inteligentes www.habitosinteligentes.com

Lo que sí

En tu cocina no deben faltar:



- Frutas y verduras congeladas.

- Carnes congeladas: res, pollo o pescado.

- Productos lácteos y fermentados: yogur sin azúcar añadido, quesos bajos en grasa.

- Cereales: avena, arroz, tortillas o tostadas de maíz y pan integral.

- Leguminosas: frijol, lentejas, garbanzos y habas.

- Huevo y claras de huevo pasteurizados.

- Frutos secos: almendras, nueces, etc.

- Alimentos enlatados: vegetales mixtos, atún, sardinas.

- Agua purificada



Lo que no

A la hora de hacer el súper, evita estos productos de escaso valor nutricional:



- Productos con azúcares, harinas y grasas saturadas, por su aporte elevado de calorías.

- Cereal de caja con azúcar.

- Pan dulce: por ser un producto con harina refinada, alto en azúcares (de preferencia hornear galletas de avena o algún postre casero).

- Refresco de cola: es una bebida alta en azúcares (aprovecha para preparar aguas frescas sin o con muy poco azúcar).

- Papas fritas: altas en grasas y sales.

- Alimentos pre elaborados o "listos para comer": flautas, pizza o hamburguesas congeladas, son altos en grasas.