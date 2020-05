Carmen Boquín y su vida como mamá

El 29 de enero de 2020, la vida de la periodista hondureña Carmen Boquín y su esposo Vicente Fiumara tomó un nuevo rumbo. Tras nueve meses de alegre espera nace su primogénito Luca.

Aunque es discreta y reservada con su vida personal, Carmen no dudó en compartir hoy, con las lectoras de Amiga, la maravillosa etapa en la que se encuentra.

Siempre nos dicen a las mujeres que la maternidad nos cambia, ¿de qué manera te cambió?

¡Definitivamente que sí! Siento que fue darme cuenta que mi vida de ahora en adelante sería para el propósito de mi hijo. Él es mi prioridad.

¿Qué es lo que mas extrañas de tu vida de antes de ser madre?

Simple, dormir. El poderme levantar tarde por la mañana y tomar siestas por la tarde.

Hay muchos mitos sobre las madres primerizas, de todos ellos, ¿cuál desmientes y por qué?

Mucho me decían sobre guardar “la cuarentena”, ya que muy pronto yo ya andaba como si nada y volví al trabajo a las tres semanas. Todas somos diferentes, lo sé. Considero que hay que seguir las indicaciones de nuestro ginecólogo, el mío me mandó reposo, pero que no dejará de estar activa y que escuchara a mi cuerpo, por suerte, me recuperé pronto.

Sabemos que eres pro lactancia, ¿qué sugerencias le darías a las madres sobre el tema?

La lactancia materna es algo hermoso que podemos hacer por nuestros hijos, pero lo importante es que se alimenta al bebé. Recibí muchos mensajes de madres frustradas pues por distintas razones no podían o pudieron hacerlo y tuvieron que dar fórmula. Considero que no debemos dejar que este sea un tema de presión ni por qué andar explicando, qué y por qué, uno hace las cosas de alguna manera. Si puedes hacerlo, bien, y si no, no pasa nada.

¿Qué fue lo primero que pensaste cuando supiste que estabas embarazada de un varoncito?

Desde que supe estaba embarazada intuí que sería un varoncito. Por suerte lo dije a varias personas y tengo testigos. Cuando hicimos el “Gender reveal”, abrimos la caja y los globos que salieron eran azules, me pusé muy feliz. Y ya después lo primero que le dije a mi esposo fue que sería muy fácil comprar para varón y al día de hoy, lo confirmo.

“Estamos aprendiendo a ser papás, mientras trabajamos desde casa y teniendo las responsabilidades del día a día”

¿Por qué decidieron llamarlo Luca?

Desde que salió el tema del nombre, le dije a mi esposo que él lo escogiera. A lo largo de unos meses, él iba agregando y borrando nombres de una lista. Luego un día en una conversación le llamó Luca, a partir de ahí, nos dimos cuenta que sería el nombre de nuestro hijo.

Sabemos que es muy pequeño, pero ¿cómo describirías la personalidad de Luca?

Cada día nos sorprende, pero creo que va a ser un niño de personalidad fuerte, con un toque dulce. Ahora que recién descubre la risa sólo en eso pasa.

Llorar, lo hace poco, usualmente sólo si algo no le gusta. Es un divino, me tiene locamente enamorada.





¿Te gustaría tener más hijos más adelante?

Igual que como decía antes, que sea lo que Dios quiera. Tengo mucho que agradecerle por este milagrito, y si nos manda otro, que bendición!

¿Cómo te describes como madre?

Creo que como toda madre primeriza, con temores e incertidumbres, pero con mucha seguridad y dedicación para poder hacer lo mejor para nuestro hijo. Intento siempre estar lo más feliz posible así él lo siente. Gracias a Dios tengo también buenas mamás a mi alrededor que me ayudan y aconsejan. Mi mamá también ha sido importante. No tengo miedo en preguntar. Pero al final confío en mi intuición y la decisión que tomemos en conjunto con mi esposo.

¿Es la maternidad como te lo imaginaste o te la habían contado?

Creo que lo que más me sorprendió fué que más allá de la típica pregunta de “¿ que tal las náuseas?” no sabía nada más del embarazo. Honestamente, hay un mundo de cosas que nadie te dice. Y esas fueron las más complicadas de sobrellevar en el dia a dia. Gracias a Dios no tuve mayores molestias y todas eran soportables. Luca ya ha ido demostrando las cosas que le gustan o no. Por suerte hemos sabido además entenderle y así, todo es más fácil.

Carmen trabaja desde casa para su canal BeIN Sports debido al COVID-19.

¿Qué recomendaciones le darías a todas las madres primerizas?

Que lo disfruten de principio a fin. Con todo lo bueno y lo malo. Que escuchen muchas experiencias y así, cuando les toque, pueden tener un buen panorama. Se hace más fácil reconocer signos y poder reaccionar bien. Que no compren tanto, solo lo necesario y a medida que el bebé va necesitando cosas se van adquiriendo, además, ya ahí entra también lo que le gusta al bebé. Y si están en pareja, que hagan todo juntos, que se involucren ambos.





Un mensaje que le quieras enviar al pueblo hondureño en estos tiempos de confinamiento.

No es fácil lo que estamos viviendo, es algo inimaginable. Pero es nuestra realidad en este momento y hay que ser fuertes. Es duro. Emocional y económicamente para todos y las secuelas van a ser duras. Pero lo importante es la salud. Es lo primero. Por nosotros y los que queremos. No seamos inconscientes y tratemos de poder ayudar a frenar esto. Solo queda esperar, obedecer y confiar en Dios que todo va a estar bien. Por que va a estar bien.

¿Cómo nos resumirías tu trabajo en BeIn Sports, desde que llegaste por primera vez hasta ahora?

Han sido ya 8 años de ensueño, con muchos logros profesionales y un gran crecimiento personal. Con días buenos y otros no tanto. Jamás olvido que es la profesión que elegí, la que amo con locura y agradecida de poder seguir haciendo lo que amo.





Estamos en medio de una pandemia por covid-19, como profesional, esposa, madre e hija, ¿ cuáles han sido tus mayores retos?

Ha sido un reto tremendo con un recién nacido. Pero mi apoyo total ha sido mi esposo. Ya llevamos 8 semanas sin salir de casa de manera normal. Ambos estamos aprendiendo a ser papás mientras trabajamos desde casa y teniendo las responsabilidades del dia a dia.

No es fácil. Tampoco imposible. Poco a poco hemos ido adaptándonos y logrando sobre llevar los dïas.

Unos días buenos, otros no tanto, pero no pasa nada. Ante las circunstancias de vida extremas que enfrentamos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Siendo el apoyo el uno del otro.

Con la preocupación si, en todo momento de mi familia en Honduras y confiando en que Dios proteja a mis padres y hermanos.

Sobre el trabajo, aprendiendo a evolucionar con los requerimientos de esta pandemia y buscando poder hacer lo mejor posible las cosas, a pesar de todo y esperando con ansias que todo vuelva pronto.

Perfil

Nombre: Carmen Elena Boquín García

Nació: 15 de septiembre de 1986 en Tegucigalpa, Honduras

Estudios: Licenciada en Comunicación y Publicidad

Estado civil: casada

Trabaja: BeIN Sports, canal internacional de deportes

Pasatiempo:

ver series

Libro favorito:

The Notebook

