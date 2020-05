Haz "Home office" con estilo

Permanecer en casa estos días no significa que debas descuidar tu imagen, sobre todo si estás realizando algún tipo de trabajo que requiera que personas te vean a través de algún dispositivo electrónico.



Según la revista Experimental Social Phycologhy, vestirse como si fueras a la oficina a trabajar desde tu hogar te hará tener un mayor rendimiento en las actividades diarias.



La vestimenta te ayuda a adoptar ciertos comportamientos, mejorando tu capacidad y ayuda a mantenerte más activa. Además, ayuda a separar el horario del trabajo con la rutina de estar en casa, y eso evita que estés todo el día frente a la computadora.

Si te ha tocado teletrabajar en tu hogar no quiere decir que tienes que andar en tacones y bien maquillada, pero desde que te levantes date un baño, realiza tu rutina de skincare, peinate, usa gloss y rimel de pestañas si quieres para que te veas sensacional y no como recién levantada si de sorpresa te toca hacer una videollamada grupal con tus compañeros de trabajo.



Así que manos a la obra, seguro encontrarás en tu armario alguna pieza que te hará lucir genial y al mismo tiempo muy cómoda y sensual.



Esta temporada arréglate e inspírate en nuestra selección de looks para damas y tips para caballeros que, además de cómodos, se ven muy, pero muy bien.





Animal print, Biker style, cargo pants o sporty.

Para Ella



Animal Print

Unos pantalones de silueta ancha y fluida te darán toda la comodidad que necesitas para trabajar desde tu sala, elige un estampado de leopardo o de serpiente y combínalo con un top neutro y unas sandalias.



‘Biker style’

Para un atuendo desenfadado y estiloso combina unos pants con figura de cono, una ‘t-shirt’ básica negra y una chaqueta de piel. Puedes llevarlo con sandalias o sneakers e igual lucirá increíble.



En tendencia

Los cargo pants son una de las propuestas más fuertes de esta primavera, además de ser cómodos te ayudarán a moldear tu figura. Si necesitas hacer una junta ‘on line’ únicamente agrega un saco y unos pendientes pequeños.



‘Sport & chic’

La opción predilecta para estar en casa son unos pants flojos y una sudadera XL , úsalos con unos ‘chunky sneakers’ y un top deportivo para mantenerte relajada. Un maquillaje natural es el completo perfecto.



Look casual

Estos días de calor son perfectos para llevar shorts, elige algunos de algodón suave y una camiseta o top con algún gráfico, como toque final agrega unos tennis blancos.





Denim, militar,Preppy boy o ‘Street style’.



Para Ellos

‘Denim’

Una chaqueta de mezclilla siempre será la mejor opción para un día casual, úsala con una camiseta a rayas, unos pantalones rectos y unos tenis básicos. Para un ‘outfit’ más libre prueba llevarla con bermudas.



‘Street style’

Los pantalones de cargo con efectos reflectantes se han convertido en un ‘must’, combínalos con una sudadera y unos ‘sneakers’ a juego. Agrega un toque de estilo con alguna gorra o cinturón.



Opción militar

Este estampado es uno de los favoritos para cualquier temporada, llévalo con una camiseta blanca, una sudadera a contraste o una chamarra vaquera. De calzado elige unas sandalias o unos tenis con diseño versátil.



‘Preppy boy’

Consigue un atuendo más clásico con un jersey de rombos o con gráficos tejidos, un pantalón tipo pants con cintura de resorte para mayor comodidad y algunos mocasines o tenis.



Corte fit

Unos ‘skinny jeans’ deslavados con una playera ligeramente ajustada resaltará tu figura varonil y te mantendrá confortable y fresco para permanecer en tu hogar y realizar todas tus actividades laborales.