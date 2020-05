Una pareja muy dispareja

¡Hola, Doctora Corazón! Espero que te encuentres bien. Quiero platicarte que tengo como dos o tres años de no tener pareja. Ahora, siento que me abrí un poco y empecé a salir con un chavo, soy mayor que él, le llevo 34, pero sabes, en un principio me gustó, sus ojos, su voz; llevamos poco saliendo, pero lo siento muy demandante.



Igual yo ya no estoy acostumbrada a estar dando razones de dónde estoy, qué hago, pero además siento que me miente mucho y luego me dice que me quiere, que le encanto, pero no sé, hay algo que no me late.

A veces siento que es muy obsesivo, a veces siento que es muy tierno, a veces creo que yo pongo barrera para conocerlo más. Incluso me ha dicho que yo soy la que no me dejo querer, que nunca tengo tiempo, pero no sé. ¿Qué me recomiendas?

Rania



Respuesta

¡Hooola!, querida Rania, gracias, me encuentro muy bien. Espero que sea un error de dedo, porque 34 años de diferencia es demasiado y no hay manera de que una relación con esta gran diferencia de edad pueda ser exitosa. Aunque no seas madre de ese hombre, tienes la edad para serlo. Y si él te ve como a una madre, pues por eso parece tan caprichoso. Date cuenta de que lo describes como obsesivo y tierno.



Te pregunto, en calidad de qué te relacionas con este hombre ¿como un hijo o como una pareja? Revísate. Si eres mayor que él y sólo estás en la relación por ese rollo tuyo de “abrirte”, el asunto no va a terminar bien.

Si realmente quieres estar en pareja es necesario que veas que el hombre y tú tienen intereses en común, que pueden comunicarse para construir un proyecto de pareja con futuro, donde tú seas tú y él sea él, y entre los dos decidan qué tipo de pareja quieren construir.



Por lo que cuentas, sólo existe esa mediana atracción que sentiste por él y tal vez él te vea como la madre que no tuvo. Y, por último, ¿qué te recomiendo? Que te des cuenta qué haces en esa pareja tan desigual.