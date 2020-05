Radiografía fashion a Dua Lipa

Con el lanzamiento de su más reciente álbum Future Nostalgia, la cantante Dua Lipa muestra a sus fans los looks más trendy de la temporada. Miu Miu, Versace, Chanel, Casadei y Raf Simons son parte de las firmas de lujo que visten sus vídeos.



'Future Nostalgia' es el nombre del álbum más reciente de Dua Lipa, mismo que ha encantado a todos sus fans no sólo por las pistas o las letras de las canciones, sino también, por los increíbles atuendos que porta la joven artista en sus vídeos musicales.



Es por eso que decidimos analizar sus últimas producciones para darte las claves de todos sus looks; así podrás imitar su estilo a la perfección e inspirarte para nuevas ideas.

Los mejores looks



Break My Heart

Look 1

El primer look con el que la cantante luce espectacular en el vídeo de 'Break My Heart' incluye una chamarra de Chanel en rojo intenso , unos 'jeans' y botines negros, así como un cinturón de cadenas dorado que incluye en varios de sus atuendos.



Look 2

Todos nos enamoramos del segundo cambio de vestuario, pues se trata de un 'total look' de Chanel.



La combinación de un cardigan de algodón violeta con una falda mini blanca de 'tweed' irisado blanco, pertenecientes a la colección Crucero 2019-2020, con accesorios dorados y un par de 'pumps' blancos de Christian Louboutin son el 'outfit' perfecto para los días de primavera.



Look 3

El conjunto 'pink' de Miu Miu sin duda es de nuestros favoritos. Para su producción la cantante agregó unos 'pumps' con detalles de cintas al tobillo y un top negro, el ajuar perfecto para una cita romántica.





Look 4

Las prendas de Disney son un clásico en el armario de cualquier fashionista, la opción de suéter de Miu Miu con el personaje de Bambi es el 'must' que la cantante recomienda y que es ideal para estos días de permanecer en casa.



Look 5

El último 'outfit' de la cantante en este éxito incluye una falda mini de 'tweed' roja de Miu Miu, un 'crop top' de Mirror Palais y las mismas zapatillas negras del traje 'pink'.





Don't Start Now

Look 6



El look ideal para una noche de fiesta es el que ella utiliza durante la grabación de 'Don't Start Now'.



El top de arneses de Versace con unos jeans con estilo ochentero de Dua Lipa x Pepe Jeans, y el abrigo naranja de Raf Simons con detalles de mariposas hará caer a cualquiera.



Como toque final la bella cantante agrega un arete verde fosforescente con diamantes de Eera.





Future Nostalgia



Future Nostalgia es el 'outfit' predilecto de la temporada, en el vídeo la artista lleva una camisa blanca XL de Jacquemus, con una gabardina café de la colección Dua Lipa x Pepe Jeans y unos stilettos negros de Casadei.



¿Con cuál te quedas?