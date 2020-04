¡Unas manos limpias y suaves!

Desde que se supo que el Covid-19 había afectado fuertemente a China, Italia y España se ha hecho el llamado a lavarse las manos con frecuencia, para así, poder mermar el contagio de este virus. A su vez, se invita a usar gel antibacterial, desinfectar diariamente los artículos como controles remotos, celulares y perillas,y hacer aseo en el hogar con mayor regularidad. Por lo que productos químicos como el cloro y alcohol se han vuelto parte de nuestra rutina diaria.



A raíz de esto es muy probable que sientas tus manos resecas, rugosas y descuidadas, por lo que te proponemos algunas opciones naturales con las que podrás regresarles su suave textura. Al comenzar es importante que cortes tus uñas, ya que según expertos el tenerlas largas puede propiciar que la suciedad se esconda debajo de ellas y ponerte en riesgo si por accidente tocas tu rostro.



El aceite de coco será uno de tus mejores aleados, además de que también podrás untarlo como crema en codos y pies para mejorar su apariencia, ya que contiene vitamina E que funciona como antioxidante en la piel. No olvides que es preferible usarlo durante la noche para aprovechar por más tiempo sus beneficios y nutrientes, teniéndolo que retirar por las mañanas.



Pero si prefieres una sensación más liquida, recurre a la mascarilla hecha con yogur natural, miel y avena; primero tendrás que mezclarlos y moler previamente la avena. Con esta combinación podrás obtener una rica hidratación y exfoliación natural. Aplícala con un masaje con movimientos circulares.



También hay opciones más prácticas, como los guantes de la firma Sephora en alianza con Barbie que se destacan por su elaboración con aloe vera que hará que tus cutículas se restauren. Ahora cuenta con 15 por ciento de descuento y lo pueden llevar hasta la puerta de tu hogar de forma segura.



Es importante recalcar que lo recomendable es que apliques estos remedios después de bañarte, pues así asegurarás que estés lo suficientemente aseada y todos los productos no se contaminen. No olvides darle importancia y dedicación a cada parte de tu cuerpo.