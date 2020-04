Bebé en camino… ¿quién es el papá?

Doctora Corazón, tengo un problema y no sé cómo solucionarlo, se me está viniendo el mundo encima. Estoy embarazada, lo malo es que no sé de quién es. Salgo con dos chavos y los dos son muy lindos. La bronca es que hemos tenido sexo sin condón y bueno, ya sabes lo qué pasó.



Ahora no sé cómo hacerle para saber quién es el papá, ya que seguro cuando se enteren se van a enojar y me van a mandar a volar. La otra bronca se viene con mis padres, pero bueno, creo poder salir viva de ahí.

No quiero que mi hijo crezca sin una figura paterna. Yo puedo salir adelante, para eso trabajo y me va bien, pero ando sacada de onda por esta situación. Ayúdame, dame un consejo por favor.

Rosaura G.

Respuesta

Querida Rosaura, puedes acudir a un laboratorio y pedir que te hagan un estudio de ADN para saber cuál de los dos es el padre y así sabrás, con conocimiento de causa, a quien podrás achacarle la paternidad y a ver si el “premiado” quiere hacer algo al respecto, considerando que será muy difícil que guardes el secreto de que te encamabas con dos tipos en diferentes días u horarios.

Y mi mejor deseo para ti es que llegado el momento logres conectarte en tu futura maternidad, porque de tu aceptación de que vas a ser madre va a depender la estabilidad de ese bebé que viene en camino.