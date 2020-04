¿Su perro muerde? Enséñele a controlarse  

Los perros pueden morder por un tema de territorialidad, en ese caso, muerde para alejar a otro can o persona, para proteger a su manada, de la cual el dueño es parte.



Si no se les enseña a socializar desde cachorros, algunos perros pueden volverse agresivos.

Si su perro es mordido, hay que verificar que el que mordió tenga sus vacunas al corriente, sobre todo la de la rabia, y llevarlo de inmediato al veterinario para que le hagan la valoración médica y lo atiendan. Hay casos en que la consecuencia es fatal.





¿Por qué muerden? Puede ser por un problema de territorialidad o de rango, eso depende mucho de la agresividad con la que se manifiesta la mordida.



Si es territorial, solo es para alejar al otro perro o persona. Normalmente muerden con la finalidad de proteger a su grupo.

Hay perros que se hacen agresivos si no tienen una socialización temprana, por eso es importante que antes de separar al cachorro de sus hermanos y madre conviva con otros canes para que de adulto no tenga ese comportamiento. Estar estresado, tener miedo o ser hiperactivo y no hacer suficiente actividad física para liberar su energía pueden ser otras razones por las que un can quiera morder.





¿Qué hacer si su perro es mordido? Hay que llevarlo de inmediato con un veterinario para valorar las lesiones de la mascota y lo atienda; actuar pronto es fundamental, ya que hay casos en que las consecuencias son fatales.



Para trasladar al perro se recomienda cargarlo envuelto en una cobija, y si tiene una zona sangrando, hacer una ligera presión.

Se debe indagar con el dueño del perro que mordió si el animal tiene su cuadro de vacunación completo. Lo ideal es que los dos propietarios vayan al veterinario para que, mientras un especialista atiende al perro mordido, se pueda ir haciendo la lectura clínica de la mascota que atacó, por ejemplo, hace cuánto le pusieron sus últimas vacunas.



Precauciones



Aunque hay lugares abiertos para que su perro esté libre, es importante tenerlo siempre con correa. Es importante que los canes, sobre todo los agresivos, tengan un entrenamiento básico, como dar la pata y caminar al lado de su dueño. Cada propietario conoce a su perro; si este tiende a ser agresivo o ya ha mordido, lo mejor es mantenerlo controlado y llevarlo a pasear con una pechera o un bozal.



No lo descuide



Los propietarios de perros agresivos deben estar muy atentos al comportamiento del animal cuando salgan a pasear, si no lleva bozal. Un can que va a atacar suele dar señales previas, como gruñir y enseñar los dientes, que usa para amenazar. Es importante llevarlo con el etólogo para corregir esa conducta.



Tras lesiones



El propietario del perro que mordió a otro debe hacerse responsable de los gastos, si las lesiones fueron graves y ameritan hospitalización; recuerde que la culpa es de quien no controló a su perro durante el suceso; por ejemplo, si el perro que fue mordido iba sin correa y él se acercó al can que mordió y este sí traía correa.