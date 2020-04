Carteras limpias: aleja el COVID-19

Si por alguna razón no puedes permanecer en casa y debes continuar con tu rutina, te damos algunas recomendaciones del protocolo de limpieza para evitar que el virus permanezca en tus pertenencias y se propague el contagio, tomando en cuenta que cuando salimos nuestro bolso está en contacto con un sin fin de superficies.



De acuerdo a un estudio realizado por "The New England Journal of Medicine" el Covid-19 puede permanecer 72 horas en superficies de plástico, 72 horas en acero inoxidable, 24 horas en cartón, cuatro horas en cobre y media hora suspendido en el aire; es por eso que es importante tener un manejo adecuado con nuestros bolsos, pues la mayoría de ellos cuenta con por lo menos uno de estos materiales.



Una de las recomendaciones más importantes es no colocar nuestro accesorio básico en el piso, sin importar que sea el de tu hogar, esto evitará que esté en contacto con los residuos de los zapatos y por supuesto que se ensucie.



Debes de limpiar constantemente toda la superficie e interiores de tu cartera o bolso y además todos los envases que se encuentran dentro de ella, como lo son cremas de mano, perfumes, cosméticos e incluso botellas de alcohol en gel.



Puedes lavar los artículos que consideres con agua y jabón o simplemente utilizar un pañuelo limpio y alcohol al 70 por ciento. Te recomendamos que después de limpiarlos los transportes en una bolsa sellada y antes de volverlos a usar te asegures de tener tus manos completamente aseadas.



No coloques comida dentro de ella. Toma en cuenta que tu bolso tiene bacterias en el interior y en el exterior debido a la manipulación que le damos por lo que guardar alimentos en él, aunque sea dentro de contenedores, podría significar un riesgo de transmisión. Para transportar tu comida te aconsejamos utilizar una lonchera y al igual que tus manos, lavarla constantemente.



Considerando que el asa es la parte más sucia de tu bolso cada que la ocupes puedes envolverla con alguna mascada o pañoleta y cambiarla al siguiente día para evitar tocar la misma área todo el tiempo. Límpiala también frecuentemente.



Algunos bolsos, cuentan con forro antibacterial, lo que en esta temporada es un punto muy favorable pues e este tipo de telas reduce hasta un 99.8 por ciento la proliferación de las bacterias más comunes en monedas y billetes, mismas que llegan a producir enfermedades respiratorias, de la piel y gastrointestinales.



Recuerda que estos días lo más importante es que cuides de tu salud y de la de tu familia por lo que seguir este protocolo de limpieza te ayudará a prevenir y no sólo en esta contingencia sanitaria sino siempre.