Precauciones que se deben tomar al recibir paquetes

Estos días, muchas personas evitan ir al supermercado por miedo. Todo alrededor podría estar infectado y muchos se sienten vulnerables. Aunque los supermercados están tomando todas las medidas posibles para asegurarnos de que lo que nos llegue a casa esté libre del coronavirus. Aún así, un segmento de la población ha optado por comprar en internet, vía app o whatsapp.

Pero debemos estar conscientes que los paquetes que ordenas no son estériles del todo, ya que han sido tocados por numerosos empleados. Por tales motivos nunca está de más tomar algunas precauciones, y que el confinamiento sea efectivo y se evite el contagio.



El New England Journal of Medicine publicó un estudio donde se demuestra que el COVID-19 sobrevive en el cartón hasta 24 horas, mientras que su presencia alcanza las 72 horas en el plástico.

Los responsables del estudio han señalado que ningún caso de coronavirus ha sido relacionado con el cartón. No obstante, todos los expertos en enfermedades infecciosas recomiendan no tocar los paquetes, si es posible, durante un día.



Las autoridades sanitarias de los distintos países afectados desconocen cómo se transmite exactamente el coronavirus, pero la evidencia científica indica que es mediante las gotitas que emitimos al respirar y la saliva microscópica que expulsamos cuando hablamos.

"Es posible que una persona contraiga la enfermedad cuando toca una superficie u objeto que tenga el virus y luego se toca la nariz, la boca o los ojos, pero no hay pruebas de que esa sea la principal forma de propagación del coronavirus", señalan los expertos del Departamento de Salud de Estados Unidos.



Toma nota y previene

Una primera medida preventiva podría ser desechar el embalaje o caja fuera de casa y lavarte las manos con agua y jabón inmediatamente después. Recuerda también que tu pedido, desde el inicio del trayecto hasta llegar a tu casa, ha establecido lo que se llama "contacto con superficies que se tocan con frecuencia".

Estamos hablando del botón de los ascensores, el timbre de la puerta de entrada o el lápiz que se utiliza para la firma digital sobre una tableta electrónica. Por tanto, toma buena nota del contacto de tu paquete con estas superficies más incluso que con el cartón.



Consejos para hacer un pedido

1. Busca por internet referencias de restaurantes y marcas de empresas que merezcan total confianza.



2. Asegúrate de hacer el pago mediante tu ordenador o móvil. Cuanto menos papel y moneda toquemos mucho mejor.



3. No compres ensaladas o cualquier otro plato que no pueda calentarse en tu casa. Tú no sabes si la persona que ha cocinado la comida ha dejado sobre ella sus gotas microscópicas de aliento.



4. El calor de tu horno o microondas destruirá, de forma inmediata, cualquier posible presencia del coronavirus.



5. Si tu pedido no llega caliente, también lo pasas unos minutos por tu horno o microondas.



6. Cuando recojas la caja de tu pedido hazlo con unos guantes puestos o lávate las manos con agua y jabón lo antes posible.