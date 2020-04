Está envuelta en una relación abusiva y no lo quiere ver

Hola, Doctora Corazón. He leído en varios de tus casos que tú dices que hay que olvidar todo, pero sigo muy enamorado de mi pareja. Lo que pasa es que él me insultó

y me dio una cachetada, terminamos peleados y todo porque él me pidió que me subiera a una silla y yo le dije que no era de esas. Porque yo no me meto con cualquiera dije que no, que sólo estoy con él. Pero no sé qué hacer, estoy de verdad muy enamorada de él, pero no sé qué hacer. Espero que me puedas ayudar.

Romina, 65 años





Querido Romina, yo no pido que la gente olvide, sugiero que se den cuenta que no pueden cambiar el pasado y que pueden decidir sufrir o no por lo que haya pasado en las relaciones de pareja. Si a ti te gusta sufrir las relaciones, nada puedo hacer por ti.

Si a la edad que tienes no has aprendido todavía que lo más importante es que te ames a ti mismo, y tampoco has aprendido a identificar una relación abusiva y la confundes con el amor, pues ni como ayudarte.

Sólo podrás colaborar contigo mismo, haciendo un esfuerzo por aprender a valorarte y respetarte como ser humano, cuando lo consigas, lograrás librarte de relaciones abusivas como las que seguramente has vivido hasta ahora. Apúrate, porque todavía podrías vivir otros 20 años, así que decide si quieres que sean años jodidos o años plenos.