Aumenta tus defensas, ahora más que nunca

El sistema inmune consiste en un conjunto de procesos para hacerle frente a agentes extraños, como virus, parásitos, bacterias y toxinas.



Van 10 recomendaciones para fortalecer tu sistema inmune de manera natural:

1. Alimentos ricos en fibra: ayudan a alimentar la flora intestinal y por ende protegernos de agentes externos que entran por la vía gastrointestinal.

2. Grasas saludables: aceite de oliva, salmón, nueces y semillas, son grandes aliados, pues funcionan como anti-inflamatorios. La inflamación crónica aumenta el riesgo de que tus defensas sean deficientes.

3. Alimentos probióticos: Los alimentos fermentados como yogur, kéfir y encurtidos refuerzan el sistema inmune ayudándolo a identificar agentes patógenos.

4. Alimentos altos en vitamina C: Ésta vitamina es usualmente conocida por aumentar la producción de células de defensa. La encontramos en pimientos rojos, cítricos, brócolis, espinacas, papaya, kiwi...

5. Ajo y jengibre: poseen propiedades anti-inflamatorias y antioxidantes; por esta razón pueden eficientar el funcionamiento del sistema inmune.

6. Evita alimentos y bebidas azucaradas: El consumo alto de azúcares esta ligado a obesidad la cual provoca inflamación crónica y esto representa un riesgo de debilidad en tus defensas.

7. Actividad física: diversos estudios indican que realizarla con moderación reduce la inflamación celular, promoviendo que las células del sistema inmune se regeneren y todo trabaje de manera eficiente.

8. Controla el estrés: si se vuelve un padecimiento crónico, éste puede provocar desbalances en el funcionamiento del sistema inmune.

9. Duerme bien: diversos estudios sugieren que dormir menos de seis horas puede aumentar el riesgo de padecer alguna infección.

10. Date un baño de sol: aprovecha este clima para asolearte 20 o 30 minutos diario. Tu organismo producirá entonces vitamina D. La deficiencia de ésta significa mayor riesgo de infecciones.

Fuente: US National Library of Medicine National Institutes of Health

Sin kilitos de más

Para que la báscula no se vuelva tu enemiga durante esta cuarentena, van cinco tips para no excederte con la alimentación:

+ Tómate un tiempo para meditar.

+ Realiza actividad física.

+ Realiza 5 comidas en forma y con horario para evitar estar comiendo todo el día.

+ Evita tentaciones: no compres comida chatarra o alimentos altos en azúcar.

+ Planea y cocina con tiempo para tener comida lista y no ceder a la tentación de comer chatarra.