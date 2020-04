‘Tips’ de moda para mujeres ‘plus size’  

Puede que pienses que si no eres talla “cero te será difícil encontrar prendas que te hagan ver bien y a la moda. ¡Nada de eso! Sin embargo, uno de los mayores errores de las chicas curvy es pensar que quienes son talla L tienen el cuerpo igual.



Esto es falso; si bien algunas pueden tener curvas simétricas, otras tendrán las caderas más anchas, o viceversa. Lo importante es distinguir el tipo de silueta que tienes, de esta forma sabrás qué partes de tu cuerpo resaltar y las mejores piezas de ropa.



Consejos

– Usa maxivestidos o maxifaldas, estos son muy cómodos y ayudan a simplificar la silueta, además de que se ven bien con cualquier complemento. Es importante llevar un cinturón fino para marcar la cintura, especialmente si eres de las mujeres con cuerpo en forma de pera.



– Los blazer de color o estampados te ayudarán a equilibrar tu figura. También desviarán la vista de la parte inferior.



– Es cierto que el negro ayuda a verse más delgada, pero esto no significa que lo uses siempre. Encuentra un balance entre prendas coloridas y estampadas, sin caer en excesos.



– Utiliza tacones, estos te ayudan a mejorar la silueta. No temas usar sombreros o fedoras. Opta por collares grandes.



– Si vas a usar jeans, opta por los de corte alto, ya que te ayudarán a darle más forma a tu cuerpo.



- Hay un accesorio que debes tener, el cinturón. Si lo pones sobre una blusa, marca cintura; si lo añades a tus jeans, potencia curvas; si lo añades a un vestido muy recto, magia.



- Sube un poco el tiro de la ropa. No somos partidarias de llevar toda la ropa con el tiro alto, porque en jeans, por ejemplo, puede hacer el efecto contrario sobre unas caderas pronunciadas. Sin embargo en pantalones de tela nuestra apuesta es siempre subirlo un poco para marcar cintura. Y funciona tanto para zona superior ancha como inferior.



No temas mostrar un poco de piel. Usa blusas con un buen escote o muestren hombros.