La hondureña Ana Jurka estrena "En casa con Telemundo"

La periodista hondureña Ana Jurka sigue cosechando éxitos en su carrera como presentadora deportiva en Estados Unidos, pues acaba de ser nominada al premio Sports Emmy por su show del mundial femenino 2019.

Este reconocimiento viene a sumarse al premio recibido el año pasado como Mujer Top en Deportes durante la gala Top Women in Media, evento organizado por Cynopsis, medio que tiene más de 100,000 suscriptores en más de 58 países.

Ana forma parte del staff estelar de Deportes Telemundo gracias al programa Titulares y más, pero ante la pandemia del covid-19, Ana Jurka tiene otro reto profesional, se trata de un nuevo show que estrenó recién, y hoy en Amiga nos platica de eso y más.

¿Ana, ¿qué podemos esperar los televidentes del contenido del programa En casa con Telemundo?

¡Pueden esperar buenas noticias! No queremos restarle importancia al covid-19, pero queremos recordarle a la gente que es temporal, que podemos luchar contra este virus y vencerlo. Queremos que al menos por un rato se olviden de todo lo malo y veamos el lado bueno, el lado humano, la solidaridad, la creatividad de la gente en casa. Es en momentos difíciles que nos hacemos más fuertes, y eso es lo que queremos recordarles.El programa se llama En casa con Telemundo y lo conduzco junto con Carlos Adyan.

La gente puede escribirnos a nuestras redes sociales o a nuestro correo electrónico encasa@telemundo.com.

¿Siempre estarás haciendo el programa Titulares y más?

Sí, Titulares y más continúa a la medianoche todos los días.

Este show nuevo (En casa) surgió por la necesidad de entretener a la gente con buenas noticias, ya que estamos pasando todo esto, pero mi show de la noche continúa. No hay actividad en ninguna cancha del mundo, pero seguimos encontrando historias de interés deportivo y platicando con atletas o entrenadores que también están volviendo a su lado más humano y están igual que nosotros encerrados, pero con la misma pasión por el deporte.

¿Qué ha sido lo más difícil para ti al trabajar en tiempos de coronavirus y cómo lo has ido superando?

Lo más difícil es ver a muchos compañeros que no pueden ir a trabajar. Titulares y más lo estoy haciendo desde casa, sola, y el show del mediodía que hacemos desde el canal estamos solo el personal esencial como dicen, pero para mí también es esencial un camarógrafo, un jefe de piso, un asistente de producción, quienes nos hacen pelo y maquillaje. Eso ha sido muy difícil y, claro, el horario. Por ahora estoy trabajando de 9:00 am a 9:00 pm todos los días y a veces hasta más tarde, eso es más difícil cuando se tiene hijos.

Hago un show, regreso del canal a almorzar y, mientras hago otras cosas para nuestras redes sociales y me preparo para hacer el show de la noche, que por ahora estamos grabándolo, ahí paso tiempo con mis hijos. Los dejo que jueguen a trabajar en televisión, pero no les puedo poner la misma atención.

En cuanto termino de trabajar paso un rato con ellos y los pongo a dormir, pero no es suficiente para mi gusto.

El fin de semana me desconecto por completo y paso full con ellos, y eso me ha ayudado. Pero es duro, son sacrificios que hago por amor al trabajo y porque entiendo que hay gente que la está pasando muy mal, y si puedo ayudarlos a olvidarse de todo al menos un rato y sonreír un poquito, creo que vale la pena. Yo tengo el privilegio de trabajar mientras mis hijos están sanos y salvos a mi lado. Otra gente sale a trabajar sin saber si podrá regresar con salud.

Hace poco fue anunciada tu nominación al premio Sports Emmy por tu show del mundial femenino, ¿qué representa para ti este reconocimiento?

¡Wow! Es superlindo, es un reconocimiento enorme, sobre todo porque había muchas cosas pasando a la vez. Había una Copa América, Copa Oro, etc. Si comparas nuestro show con el show de la Copa América, te das cuenta que nosotras éramos la entrada y el resto el plato fuerte. No teníamos ni los mismos recursos ni la misma cantidad de gente. Éramos más calidad que cantidad y nunca nos imaginamos que les gustaría más nuestro trabajo. Eso como profesional, como mujer y como madre significa demasiado. El equipo entero trabajó durísimo, y esto representa el reconocimiento a esa labor que hicimos con todo nuestro corazón.

Ana Jurka y Carlota Vizmanos durante las transmisiones que realizaron en Francia en 2019 durante el Mundial Femenino de Fútbol

En 2019 fuiste premiada como Mujer Top en Deportes, un importante logro en un medio tan competitivo, ¿cuál crees que ha sido la base de tu éxito y qué consejo les das a otras comunicadoras del ámbito deportivo para lograrlo también?

Cada vez que me pasa algo bonito producto de lo que hago no puedo dejar de pensar en el agradecimiento y el trabajo duro. Debemos ser agradecidos porque siempre hay gente mucho mejor.

Cuando Dios te de la oportunidad a vos, debes honrarlo poniendo todo tu empeño, preparándote lo mejor que podás, reconociendo y agradeciendo la ayuda que te dan los demás, pues nunca se logra nada solo. Siempre hay alguien que te está dando la mano, de una u otra manera.

¿Estamos en medio de una pandemia por coronavirus y sigues trabajando, ¿qué medidas de seguridad has tomado en casa que debamos replicar todos?

Seguimos todas las medidas de sanidad recomendadas. Mi esposo dice que si antes era una obsesionada con la limpieza y el orden, ahora estoy peor.

Ya me lavo las manos como cirujano ja, ja, ja, y pongo a los niños a hacer lo mismo. Cada vez que juegan afuera de la casa, aunque sea nuestro propio garaje, les cambio la ropa y limpio los zapatos. No salimos, yo voy de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Si necesitamos algo del súper, solo va una persona y solo vamos si es absolutamente necesario. En fin, tratamos de seguir todo lo recomendado por las autoridades.

En Honduras cada día aumentan los enfermos por coronavirus, ¿qué recomendaciones les puedes dar a nuestros lectores para prevenir la enfermedad?

Lo más importante es mantenerse limpio y en casa, es la manera más fácil de cuidarnos. Sé que para mucha gente es difícil porque necesitan salir a trabajar, pero si salimos podemos mantener la distancia.

Cubrirnos, usar guantes, no tocarnos la cara y lavarnos las manos de inmediato. No daña tampoco tomar vitaminas, fortalecer nuestras defensas y tomar mucha agua.

¿Qué mensaje de amor, de solidaridad y positivismo nos puedes brindar?

Yo soy fiel creyente de Dios y sé que todo pasa por algo, quizá nos esté recordando que no hay nada en la vida más importante que la vida y los seres que queremos. En estos tiempos mantener distancia es un acto de amor, y estoy segura de que después de esto valoraremos más cada abrazo y cada apretón de manos que podamos darles a los demás. Sé también que con fe en él podemos salir adelante y que cuando nos sentimos más débiles, él nos puede hacer más fuertes.

Ana nos comparte fotos de su viaje a París en 2019