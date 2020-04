Viudo se siente solo y pide consejo

Hola, Doctora Corazón. Mi problema es que me siento solo; mi esposa falleció hace cinco meses y quisiera más que nada, y poco a poco, ir conociendo a una persona para salir e iniciar una relación. Me gustaría encontrar a una persona que sea trabajadora, que esté dispuesta a formar un hogar conmigo, pues me siento solo. Me gustaría que me dijera qué puedo hacer. Anónimo



Respuesta

¡Hola!, querido Anónimo, antes que nada, creo que hace falta que vivas el duelo

correspondiente por la muerte de tu esposa. Es explicable que luego de esta pérdida

te sientas solo, es posible que no pasará la sensación de soledad, pero sí necesitas llegar al punto de ya no extrañar a la mujer que compartió la vida contigo. Entonces, te recomiendo que te des tiempo de atravesar las emociones que sientes, porque además en ese estado no eres un buen candidato como pareja, ya que tu pérdida está muy reciente y ninguna mujer va a llenar los zapatos de la difunta.

Toma las cosas con calma y comprende de ti que estás triste, y otra mujer no va a quitarte esa tristeza o soledad. Te sugiero que acudas a algunas sesiones de terapia y más adelante, cuando ya seas un viudo sano, vas a dejar entrar en tu vida a la mujer que necesites para caminar la siguiente parte de tu camino.