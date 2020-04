¿Cada cuánto hay que encender el carro?

Debido al confinamiento por la cuarentena decretada por el Gobierno de Honduras para reducir el contagio del coronavirus, son muchos los que se han visto obligados a no usar su carro.

Para los que no lo saben, el no encenderlo por mucho tiempo puede tener consecuencias en la batería. Esta, aunque el carro esté apagado, sigue funcionando para aportar alimentación a los equipos que requieren electricidad y se recarga solo cuando está en marcha.

¿La solución? Encender regularmente el motor. Lo recomendable es hacerlo cada semana y que sea durante unos 10 minutos. ¿Cómo tiene que hacerse el encendido?

En la mayoría de alternadores, la carga óptima de la batería se hace a 2,000 RPM. Se puede hacer en parado, con primera puesta y el freno de mano quitado, siempre que esté en movimiento. Esto es, dando una pequeña vuelta y aprovechando también para cambiar el carro de sitio.

No es obligatorio moverlo, pero sí aconsejable, por eso en otras circunstancias ajenas a las actuales los expertos recomendarían hacer un trayecto de 40 kilómetros. Si no se cambia de sitio, aconsejan desplazar el carro un metro hacia delante o hacia atrás.

Para revisar el aceite de motor, el vehículo debe estar en una superficie plana y con el motor frío. Busca la tapa amarilla, saca la varilla, límpiala, introdúcelo nuevamente y ve la marca que deja el aceite. Si está por debajo del mínimo debes ponerle aceite al motor para evitar daños permanentes.

El anticongelante evita que se sobrecaliente el motor y, en invierno, previene el congelamiento que haría que el monoblock se agriete por la expansión del agua. Para verificar su nivel, también debe ser con el motor en frío y guiándote por las marcas en el tanque. No olvides que debes mezclarlo en la proporción correcta antes de hacer el relleno.

Finalmente, los frenos necesitan de líquido para funcionar, pues este fluido se encarga de empujar los pistones que accionan las balatas que frenan el auto. El recipiente del líquido de frenos tiene los niveles mínimo y máximo marcados; si el nivel del líquido de frenos es bajo, hay que hacer una revisión del sistema, pues esto puede indicar una fuga que puede hacer que te quedes sin frenos.

Para revisarlo busca el cilindro de frenos, es un recipiente transparente horizontal doble.



Recomendaciones

- Poner en marcha el vehículo al menos una vez a la semana.

- Calentar el motor hasta que alcance la temperatura de trabajo que indica el manual del fabricante.

- Si es posible, mover el vehículo e intentar que los neumáticos no vuelvan a quedar en la misma posición.

- No dejar el vehículo con un cambio colocado (excepto vehículos automáticos en posición P, según manual de fabricante).

- Es importante que las ruedas no apoyen en el mismo punto durante mucho tiempo, ya que se pueden deformar. Basta con moverlo ligeramente cada poco tiempo, apenas unos centímetros, para liberar al neumático de la carga en ese punto concreto. Mantener la presión adecuada.

- Es fundamental tener todos los fluidos en el nivel adecuado. Esta será la manera de saber si hay pérdidas cuando volvamos a utilizar el vehículo.

- Tapar el carro con funda de lona o tela, si es posible, en especial aquellos que no tienen garaje, para protegerlo del sol.