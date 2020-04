Jugoterapia para mantenerse sanos y fuertes

Danielle Romero, health coach por el Institute For Integrative Nutrition, descubrió que a través de la jugoterapia podía ayudar a su hijo a recuperar su salud después de que este padeciera constantes enfermedades respiratorias y alergias.



“Como su nombre lo dice, es aprovechar los beneficios y ventajas de los jugos en una forma de terapia para apoyar al cuerpo en el tratamiento de ciertos padecimientos y procesos de desintoxicación”, menciona.



“Consiste en únicamente consumir jugos durante un período determinado, pueden ser 3, 7 o 14 días, aunque hay planes de hasta 40; sin embargo, en algunos casos se pueden incluir algunos smoothies y tés para la ansiedad, propia del proceso”.

A pesar de que el cuerpo tiene sus mecanismos de desintoxicación, como la actividad del hígado, la piel, los pulmones y los riñones, este método funciona como una ayuda extra para depurar el organismo.



Explica que, al ingerir una alta cantidad de aditivos, químicos y productos refinados, el cuerpo se satura y comienza a acumular grasa y toxinas. “La obesidad es también un problema de inflamación y que el cuerpo no saca todos esos tóxicos, por eso le damos un empujón con la jugoterapia, que además sirve para darle un descanso al sistema digestivo y que el organismo utilice esa energía para curarse”.



En cuanto a la edad, sugiere hacerlo a partir de la adolescencia, y si bien los niños no son candidatos, considera indispensable incluir los jugos verdes en su dieta para cubrir la ingesta diaria de frutas y vegetales recomendada por la Organización Mundial de la Salud.





Delicias que protegen



1. La col rizada: fuente de vitamina C que refuerza el sistema inmunológico. Es rica en vitaminas K, A y calcio.

2.Ajo: útil si desea potenciar sus propiedades antibacterianas, antifúngicas, antivirales y antiparasitarias.

3. Repollo, coliflor, brócoli, col de Bruselas, berro, rábano y nabo: con propiedades contra el cáncer y fuentes de fibra.

4. Consuma jugos en ayunas para que las vitaminas, minerales y propiedades de cada hortaliza sean asimiladas rápidamente.

5. “Siempre se debe llevar a cabo con la asesoría de un coach para saber para qué y por qué lo quiere hacer. Se requiere que vaya acompañada de una conciencia de cambio de alimentación”, expresa Danielle Romero, fundadora de Jugos para el Alma.

6. “Para introducir a los pequeños en el consumo de frutas y vegetales es importante hacerlo paulatinamente, sin obligarlos, empezando por frutos que les gusten y dándoles el ejemplo”.









Vida en el verde

La base es un vegetal que proporcione agua, como pepino, apio o pataste, hojas como espinacas y acelga. El pepino y el apio son hidratantes y ricos en minerales, alcalinizantes y depurativos.







Bebidas nutritivas

Utilice la fruta con moderación para no hacer una bebida alta en azúcares. Súmele un superfood, como cúrcuma, moringa o jengibre, para aportar aún más a su nutrición.





Poderosa ayuda

La remolacha desintoxica el hígado, es antioxidante y, combinado con manzana o zanahoria, ayuda a limpiar las vías hepáticas. La zanahoria refuerza las defensas y elimina toxinas.