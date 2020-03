¿Por qué hace hoyos tu perro?

Hacer hoyos es un instinto natural de los perros, ya que descienden de los lobos, y para estos hacer madrigueras es un instinto de conservación. También pueden hacerlo por ansiedad, sobre todo si les falta hacer ejercicio e incluso por imitación. Pero no es lindo si su perrito decidió hacer hoyos por todos lados, en el jardín o los sillones.

Expertos comparten algunos consejos para evitar que su casa parezca zona de guerra.

1. ¿Por qué hacen hoyos? Hacer hoyos es algo difícil de erradicar de su genética. Es normal que, cuando tienen recursos, como huesos, juguetes o comida, traten de ocultarlos de otros predadores.



En otras ocasiones hacen hoyos en el jardín por una cuestión de imitación, por ejemplo, si su propietario está sembrando un árbol o planta, la mascota podría imitarlo.



Otra causa puede ser cuando experimentan ansiedad o estrés por separación, es decir, cuando se quedan solos en casa, pues su naturaleza es social, buscar compañía, y si se asustan o estresan cuando se van sus dueños, pueden tener este tipo de conductas.



Además, hay algunas razas como los Terrier o Dog chow que genéticamente están diseñadas para recolectar y meterse en madrigueras para buscar tejones, por ejemplo. Eso es instintivo y por ello a veces hacen hoyos.



Lo más común es que un perro cave hoyos porque no realiza suficiente actividad física y son mascotas que tienen mucha energía, que quieren correr, excavar, jugar.



Si sólo los sacan al baño o poco tiempo, esa actividad la canalizan en querer excavar, desde hoyos en el jardón, en los sillones hasta la alfombra. Otras veces, lo hacen solo por diversión.



2. ¿Tiene calor, quiere salir o está en gestación? Los canes pueden excavar un hoyo si hace demasiado calor, porque al cavar dejan al descubierto tierra fría y crean un pequeño refugio a la sombra.



Si su perro cava debajo de la valla o cerca de una puerta, es posible que esté intentando salir del jardín.

También, cuando una hembra está por parir, busca hacer un hoyo, esto es natural para tener un lugar donde proteger a los cachorros. De hecho, hay hembras que tienen una falsa gestación, y esa también puede ser una causa por la cual haga hoyos.



4. ¿Hay que castigarlo? No lo castigue por cavar un hoyo hasta que no lo sorprenda en el acto. Incluso, si lleva a su mascota al lugar de excavación, no será capaz de asociarlo con el castigo.



Más que un castigo, es un llamado de atención. Como hacer ruido con un periódico o botella de plástico, nunca un castigo físico ni algo que no lo lastime. Debe hablarle fuerte, decirle “¡no!”, ponerle su correa y quitarlo de esa zona.