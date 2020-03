A ordenar y generar espacios

Por la emergencia mundial sanitaria por Covid-19 muchas personas están literalmente encerradas en sus casas. Para no aburrirse y sacarle provecho a esta situacióm, la reconocida gurú japonesa del orden, Marie Kondo invita a sus seguidores a dejar a un lado las películas, series o redes sociales para reordenar el hogar.



La cuarentena es una oportunidad para ordenar la casa junto a los hijos, afirma Marie Kondo. Para ello, recomienda como con cada nueva idea, organizar, poner metas y prioridades.



Asegura que se debe tener en claro el objetivo y los pasos a seguir, sin proponerse metas inalcanzables es parte del éxito. Por ejemplo, si la idea es cambiar el color del sala y la cocina, hay que saber qué se necesita, pero lo más probable es que la cuarentena nos haya pillado sin pintura de color, por lo que no hay que desanimarse por ello.



Entonces, lo que se puede hacer es comenzar con el orden, descolgado de cuadros, cepillado de paredes y rincones. Encontraremos cantidad de polvillo o telas de araña escondidas. Esa limpieza básica ya dará un nuevo clima a la casa.



Si la idea es hacer reordenamiento de muebles, la gurú del orden aconseja hacerlo por temática, nunca por zona de la casa. Si se quiere revisar la ropa y descartar lo que ya no se usa, de nada vale hacerlo puerta por puerta, porque se terminaría cambiando cosas de lugar: hay que sacar todo lo de la estantería afuera, revisar prenda por prenda y hacerse la pregunta idea-fuerza de Marie Kondo:

"¿Esto me provoca placer?" Más de la mitad del estante, tanto el de diario como el de cambio de temporada está atestado de prendas que hace años que no usamos porque cambió la moda, porque aumentamos dos kilos o “por las dudas”.

Para ello la maestra del orden recomienda descartar lo que no está en condiciones y separar en bolsas para regalar o donar lo que sirva a otro. Cuando termine la cuarentena, esas bolsas podrán seguir su ruta.



La japonesa cuyo objetivo declarado es, en sus palabras "ordenar el caos del mundo" echa una mano y ofrece sus consejos, que pueden verse en infinidad de tutoriales de Youtube y en el reality de Netflix, "A ordenar con Marie Kondo".

La idea es terminar la cuarentena contra el coronavirus sanos de cuerpo, de mente y con la casa renovada. "Es un momento desafiante e incierto, pero también puede ser una oportunidad para expresar gratitud por su espacio y ordenarlo si lo amas", dice Marie Kondo.



Aprovecha la oportunidad y dedica tus días en casa a organizar tu hogar como nunca antes habías podido hacerlo. Sigue estos 10 pasos:



1. Haz la cama al despertarte. Si tu cama está hecha te apetecerá mucho más comenzar a ordenar. Ventila diez o quince minutos tu habitación y despiértate por energía respirando orden.



2. Planifica lo que vas a hacer cada mañana. El primer paso consiste en sentarse y crear listas con tareas por hacer. Organizar tus pensamientos es necesario antes de comenzar a ordenar. Libera tu mente de estrés y apunta cada mañana cuáles van a ser tus labores.





3. Ambienta tu hogar. Redecora con los muebles y objetos que ya tienes tu casa. Dale una vuelta a su diseño y consigue así tener, por fin, una casa que refleje tu personalidad y que te permita disfrutar de cada uno de sus rincones.



4. Deshazte de lo que no necesitas. Tener solo lo necesario y ahorrar en espacio para no sentir sensación de agobio. Aprovecha estos días para apartar todo lo que sobra de tu hogar y redistribuye el espacio.



5. Limpia por categorías. Ya no hay excusa: ahora tienes tiempo. En lugar de limpiar por habitaciones, distribuye tus objetos y muebles por categorías. Limpia todos los armarios, después las estanterías, luego los objetos pequeños y por último los que guardan un valor sentimental.Incluso, dentro de estas categorías, crea subcategorías. Si ordenas libros puedes juntarlos por temáticas.



6. Mantén la comida visible en tu refrigeradora o alacena. Organizar por categorías, incluye también, organizar estas zonas. Agrupa y sitúa tus alimentos y de manera que puedas verlos fácilmente. No sólo desperdiciarás menos, sino que te alimentarás mejor y reducirás estrés a la hora de pensar en tus recetas diarias.



7. Pliega la ropa. Ahorrar espacio y tenerlo todo visible es una de las técnicas más efectivas para Marie Kondo. Colgar las prendas resulta una de las opciones menos útiles para ella, ya que ocupa mucho espacio. Mejor distribuir la ropa en categorías, doblarla en forma de "rollito" y dejar visible las zonas que mejor la caractericen.



8. Todo en su sitio. Retomando las categorías, para Marie Kondo es fundamental dedicar un lugar a cada una de tus cosas. Es decir, no mezclarlas. El caos se manifiesta cuando se tienen varias cosas en el mismo lugar, por eso, cada uno de los rincones de tu casa debe estar dedicado a un tipo de objeto (y cuantos menos, mejor).



9. Todo lo que uses en la cocina, recógelo al momento.Dejar cada una de las estancias de tu casa tal y como te la has encontrado antes de usarla. Este truco permite ahorrar tiempo y ganar en limpieza.

10. Organiza la habitación de tus hijos. La habitación de los niños, por lo general, suele ser la más desordenada de la casa. En lugar de tener los juguetes en el suelo o sobre la mesa, deben acostumbrarse a guardarlos en cajas. Así, cada vez que jueguen lo recogerán luego.