Cómo congelar frutas y verduras

Recién casada me gustaba congelar las frutas y las verduras porque como solo éramos dos, la comida se nos dañaba muy rápido. Así que aunque ya no tuviera brócoli, podía hacer al vapor el brócoli congelado que ya tenia cortado. De igual forma me funcionaba con el plátano maduro, podía quitar mis antojitos en cualquier momento sin necesidad de salir corriendo a buscarlo al supermercado.



Sin embargo, en estos tiempos el querer hablar acerca de congelar frutas y verduras se debe al aislamiento que tenemos que tener por el virus que todos ya sabemos. Necesitamos racionar la comida y además hacer que se preserve un poco más.

Aquí en San Pedro Sula estamos en toque de queda absoluto por lo cual no hay ni supermercados abiertos hasta nuevo aviso.



Es importante que laves bien todas las frutas y verduras, y luego dejes secar antes de congelar. Congélalas preferiblemente con el tipo de corte que utilizarás al momento que necesites descongelarlas, ya que podrás tirarlas al agua hirviendo de una vez aun estando congeladas, por ejemplo.



Utiliza preferiblemente bolsas herméticas o recipientes especiales para freezer y no olvides ponerle la fecha de congelación y el nombre si es necesario.





Algunas verduras necesitaran ser ¨blanqueadas¨antes de congelar.



Blanquear: Poner a hervir por 2-3 minutos y luego pasar a agua fría, por ultimo, las dejas secar antes de congelar. Este proceso hace que se eliminen las enzimas y no pierdan sus propiedades.



Verduras



La mayoría de verduras se puede congelar, pero no es aconsejable que congeles las que vas a comer en crudo porque la textura y el sabor si cambia un poco.



Espinacas y acelgas: las puedes congelar en crudo o blanquearlas antes de congelar. Duración en freezer (congelador) 1 año.



Zucchini y berenjena: las cortas según el uso que les vayas a dar, las blanqueas y una vez frías las congelas. Duración en freezer (congelador) 1 año.



Brócoli y coliflor: El brócoli se debe blanquear, pero la coliflor si se puede congelar en crudo, separa cada arbolito (flor) y congela. Duración en freezer del brócoli es 1 año y de la coliflor 6 meses.



Perejil: lávalo bien, cortá las hojas y guardalo en pequeñas bolsitas. Duración 6 meses.



Cebollas, ajos y chile dulce: se pueden congelar en crudo, picado bien chiquito, fileteadas o en rodajas. Duración 6 meses.



Las verduras como zanahoria, apio, zapallo, puerro también se pueden congelar… recuerda cortarlos y congelarlos según como los vayas a necesitar por ejemplo si es para sopa, puedes cortarlos de forma muy pequeña y almacenarlo junto.



Frutas



Al igual que las verduras, congelar las frutas resultara muy útil siempre y cuando no las uses para comer en ensalada o solas. Son perfectas para hacer jugos, helados, salsas o postres.



Frutos rojos: cerezas, arándanos, moras, frambuesas, fresas. Se pueden guardar con azúcar y unas gotas de limón para evitar la oxidación. Enteras o partidas. Duración en freezer 8 meses.



Manzanas y peras: cortadas en gajos o daditos quitando el corazón. Congélalo con azúcar, almíbar o en puré. Duración en freezer 8 meses, en la primer opción, y 6 en puré.



Duraznos y ciruelas: es mejor pelarlos, cortarlos a la mitad, quitarles el corazón y congelarlos con azúcar o almíbar. Duración 8 meses.



Bananos: los pelas y congelas en orden. Duración 6 meses.



Aguacate: Si, estás leyendo bien…el aguacate se puede congelar! Apuesto que más de una lo celebra conmigo. Sin embargo, la única forma para congelar el aguacate es haciéndolo puré y poniéndole unas gotas de limón. Duración 6 meses.



Naranjas, mandarinas y limones: Se pueden congelar ya exprimidas en jugo, o en gajos. Duración 10 meses.



Otros alimentos que fácilmente puedes congelar son papas listas para fritar, yuca lista para fritar o cocer, plátano maduro y plátano verde en rodajas listos para fritar. En cuanto frutas también puedes congelar fácilmente sandia, piña, kiwi, papaya, melón… todas peladas y partidas en porciones pequeñas.



El pan, las tortillas, las arepas, waffles ya hechos también me ayuda mucho el poderlos congelar porque así me aseguro de tener siempre y simplemente lo caliento directo en el tostador o el hornito.



Seguramente estoy dejando algunos alimentos por fuera, pero espero que esta guía de tea de mucha ayuda para estos y todos los días.