Cuarentena: póngase en forma desde casa

Pese a la contingencia por la enfermedad del coronavirus que le impide ir a lugares muy concurridos como parques o gimnasios, usted puede continuar con su rutina de ejercicios desde casa.

Eche un vistazo a estas aplicaciones y sitios web para que pueda ponerse en movimiento en estos difíciles momentos en los que debe permanecer dentro de su hogar. Ejercitándose se ayudará a liberarse del estrés del encierro, se mantendrá activa y evitará subir de peso al permanecer mucho tiempo sedentaria. Eso sí, tome sus precauciones de hidratación y limpieza de cada accesorio que utilice.



1. Hit y cardio

Es una aplicación basada en rutinas con intervalos o de alta intensidad que le permiten realizar entrenamientos de cardio en el hogar y sin necesidad de equipo. Ofrece cuatro programas diferentes y 90 ejercicios, con tutoriales y distintos niveles de dificultad. Es compatible con Android e iOS.



2. Daily Yoga

Quizá usted no sea un yogui consumado, pero esta aplicación es para todos los niveles de aprendizaje y flexibilidad. Hacer yoga es recomendable en esta contingencia por coronavirus, ya que este ejercicio la relajará y no hará que se mueva a ritmo acelerado derramando grandes gotas de sudor.



3. 7 minutes workout

Tiene versiones en inglés y en español y es ideal si usted tiene una casa pequeña o si está de home office. Posee la intensidad ideal para mantenerla en forma y ayudarle a tonificar. Si registra su avance verá grandes logros.



4. Fitbit Coach

Esta app le ayudará a medir su actividad física diaria, está enfocada en ser su entrenador personal y lo mejor de todo es que podrá utilizarla en su celular o tablet. Cuenta con rutinas que van desde los siete minutos hasta una hora. Usted elige entre los cientos de ejercicios que la aplicación ofrece. Para Android e iOS.



5. bici estacionaria

No falla. Desempolve (literalmente) esa bicicleta estacionaria y échela a andar media hora diaria. La despejará muchísimo y le ayudará a perder peso de manera rápida. Además, aprenderá a fijarse retos de tiempo, resistencia y velocidad. Tenga a la mano paños limpiadores y desinfectantes para antes y después de cada sesión.



6. Youtube

Ofrece miles de rutinas, así que usted puede elegir entre cardio, yoga, baile, zumba y hasta artes marciales. ¡Lo importante es que no deje de moverse y mantenga su rutina ante la contingencia! ¡Y también hay para los chicos!



7. Vitónica.com.

En su canal encontrará todo tipo de rutinas que perfectamente puede realizar en su casa. Desde ejercicios de calistenia hasta entrenamiento metabólico, como ser core, aeróbicos o cardio; además de rutinas simples que puede hacer con el palo de la escoba mientras realiza las labores del hogar.



8. Nike Training Club App

Es una de las aplicaciones más útiles para bajar de peso utilizando el teléfono móvil. Es ideal para las personas que tienen poco tiempo para ejercitarse. Ofrece planes personalizados que usted puede hacer en casa sin necesidad de equipamiento.