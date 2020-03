¿Cuánto amas tu cuerpo?

Esta incomodidad con el cuerpo femenino tiene sus orígenes en los estereotipos de belleza que por años se han impuesto a las mujeres, explica en entrevista la la psicóloga Roxana Aguilar.

“No están a gusto con su cuerpo, lo rechazan, lo reniegan, se refieren a él de forma despectiva. Lo quieren cambiar porque hay toda una industria de la belleza y protocolos de mercadotecnia que se encargan de estereotipar al cuerpo femenino, como si todas tuviésemos que caber en un solo molde. ¿Por qué no aceptar todos los cuerpos?”, dice la psicóloga Roxana Aguilar.



A siete de cada 10 mujeres latinoamericanas no les gusta su cuerpo y desearían cambiar algo de él. “Queremos que las mujeres aprendamos a relacionarnos con el cuerpo desde otro lugar, que empecemos a verlo diferente, a amarlo”.



Sostiene que cuando una mujer vive sin reconciliarse con su cuerpo puede limitar su sexualidad, su derecho al goce y al placer, así como vivir con prejuicios, culpa o vergüenza.

“Tenemos que darnos cuenta de que no hay relación entre un cierto tipo de cuerpo y el éxito, que no hay relación entre un cierto tipo de cuerpo y ser amada, que no hay un cierto tipo de belleza relacionado con la inteligencia; o sea, tenemos que ser disruptivas para romper esos paradigmas”.