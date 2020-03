Cómo desinfectar la ropa en casa en tiempos de Covid-19

Si creen que una superficie puede estar infectada, límpiela con un desinfectante común. El agua caliente, el mejor desinfectante. Desde The Home Academy recomiendan siempre que se pueda “lavar la ropa de hogar y las prendas que lo soporten a 60º. A esa temperatura nos estaremos asegurando que cualquier virus o germen desaparece.



Para el resto de prendas que no soporten temperaturas superiores a 30º su recomendación es “añadir en el cajetín del suavizante 50 ml de vinagre para una mayor limpieza”. Secar en la secadora, siempre que se tenga, o al aire y al sol. Y para las prendas que no se pueden lavar recomiendan “ventilarlas al sol y plancharlas con vapor.



¿Y que pasa con la ropa de casa?. Lo mismo, debes extremar las precauciones y cambiarla más a menudo. Ropa de cama, toallas, trapos de cocina... Mientras dure el confinamiento y haya que extremar la higiene se deben cambiar más a menudo: casa dos días las toallas y tres días la ropa de cama. Otros desinfectantes naturales que puedes usar son agua oxigenada, bicarbonato, limón o árbol de té. Puedes añadir cualquiera de ellos al lavado. Algunos, desinfectan, blanquean y quitan las manchas.