Preocupada por su sobrepeso

Querida Doctora Corazón, necesito con urgencia que me recomiendes a un buen nutriólogo, no importa lo que me cobre, ya que me urge bajar de peso a como dé lugar. En los últimos meses me excedí con la comida y subí varias libras más, aparte de las que ya tenía. Marlene R., 32 años



Respuesta

Querida Marlene, ¿urgencia? Mmmmm… lo urgente es que aprendas a comer y logres eliminar de tu vida los excesos. Ningún nutriólogo es mago y el esfuerzo para tener una alimentación saludable y el peso que se desea o se requiere de acuerdo con tu edad y estatura tienes que ponerlo tú.

¿Estás lista para comprometerte contigo misma y librarte de los excesos con la comida? Porque si no, de nada va a servir que pagues al nutriólogo más caro que encuentres. Si estás dispuesta a dejar de comer las cosas que solo se acumulan como grasa en tu cuerpo y si estás dispuesta a moverte, ya tienes la mitad del trabajo hecho. Te sugiero que busques en la zona donde vives a un nutriólogo y pon manos a la obra.