Novio la engaña y teme perdonarlo

Hola, Doctora Corazón, lo que pasa es que hace poco encontré a mi novio con otra chava y me dolió mucho. Mi novio me está rogando para que regrese con él; yo sí lo quiero mucho, pero algunas personas me dijeron que si una vez ya me engañó, lo va a volver a hacer y no sé qué hacer. Belinda, 18 años



Respuesta

Hola, querida Belinda, ¿y cómo encontraste a tu novio?, ¿en actitud romántica o solo platicando con la chava? Desde ahora te aviso que las personas cuando están

en pareja no se quedan sordas ni ciegas, ni mudas y es muy saludable que tengan amistades de su mismo sexo y del opuesto.

Eso enriquece a cada ser humano y es una fantasía pretender que cada uno va a llenar el mundo del otro. El reto es que tanto chavos como chavas aprendan a comunicarse y poner las reglas de su noviazgo. ¿Qué reglas pusieron? Cuando la gente aprende a hablar y a poner reglas, no hay sorpresas, no hay engaños, no hay mentiras; ensáyalo. Y también te informo que pretender engañarlo si te engaña, según tú, ¿a dónde crees que va a llevarte?

¿A sentirte feliz?, te aviso que no. Tienes 18 años, evita hacer tragedias griegas donde no las hay si el chavillo solo estaba platicando con otra chava y la situación no era comprometida. Analiza si los dos quieren darse oportunidad para tener un agradable noviazgo adolescente. ¿Para pelear? No vale la pena.