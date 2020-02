Actúa Cynthia Nixon contra machismo en video viral

La actriz Cynthia Nixon lanzó un video en colaboración con la revista Girls Girls Girls.

Durante el clip, la protagonista de "Sex and the City" aparece recitando el texto de Camille Rainville "Be a Lady They Said", con el que expone la presión a la que se ven sujetas las mujeres, en general, día a día.



En la publicación, que rebasaba los 1.5 millones de vistas en Instagram, la artista pronuncia frases como: "Tu falda es muy corta", "deja de comer tanto", "luce natural", "no seas intimidante", "no te quejes", "no digas no", "sé nada", con las que evidencia las contradicciones públicas y sociales a las que son sometidas para considerarse "damas".



A lo largo de las imágenes aparecen estrellas que se han pronunciado en favor del feminismo, como Tracee Ellis Ross, Rachel McAdams, Vanessa Hudgens y Rose McGowan.









El poema completo de Camille Rainville que inspiró el video



Sé una dama, dicen. Tu falda es muy corta. Tu blusa es muy baja. Tus pantalones están muy ajustados. No muestres tanta piel. No muestres tus muslos. No muestres tus pechos. No muestres el ombligo. No muestres tu escote. No muestres tu ropa interior. No muestres tus hombros. Cúbrete. Deja algo a la imaginación. Vístete con modestia. No seas una tentación.

Los hombres no pueden controlarse a sí mismos. Los hombres tienen necesidades. Te ves desaliñada. Relájate. Muestra algo de piel. Luce sexy. Luce ardiente. No seas tan provocativa. Te lo estás buscando. Vístete de negro. Usa tacones. Estás muy arreglada. Estás muy informal. No uses esos pantalones de ejercicio; parece que te has descuidado.



Sé una dama, dicen. No estés tan gorda. No estés tan delgada. No seas demasiado grande. No seas demasiado pequeña. Come. Adelgaza. Deja de comer tanto. No comas tan rápido. Pide una ensalada. No comas carbohidratos. No comas el postre. Necesitas perder peso. Encaja en ese vestido. Ponte a dieta. Cuida lo que comes. Come apio. Mastica chicle. Bebe mucha agua. Tienes que entrar en esos jeans. Dios, pareces un esqueleto. ¿Por qué no comes? Te ves demacrada. Te ves enferma. Come una hamburguesa. A los hombres les gustan las mujeres con algo de carne en los huesos. Sé chica. Sé ligera. Sé pequeña. Sé petite. Sé femenina. Sé talla cero. Sé un doble cero. No seas nada. Sé menos que nada.



Sé una dama, dicen. Elimina tu vello corporal. Aféitate las piernas. Aféitate las axilas. Aféitate la línea del bikini. Depila tu cara. Depila tus brazos. Depila tus cejas. Deshazte del bigote. Blanquea esto. Blanquea aquello. Aclara tu piel. Broncea tu piel. Erradica tus cicatrices. Cubre tus estrías. Aprieta tus abdominales. Abulta tus labios. Aplica botox a las arrugas. Levanta tu cara. Mete la barriga. Adelgaza los muslos. Tonifica tus pantorrillas. Levanta las tetas. Luce natural. Sé tú misma. Sé genuina. Ten confianza en ti misma. Te estás esforzando mucho. Te ves exagerada. A los hombres no les gustan las chicas que se esfuerzan demasiado.



Sé una dama, dicen. Usa maquillaje. Arregla tu cara. Esconde tus manchas. Perfila tu nariz. Resalta tus pómulos. Delinea tus párpados. Rellena tus cejas. Alarga tus pestañas. Colorea tus labios. Polvea, ruboriza, broncea, resalta. Tu cabello es muy corto. Tu cabello es muy largo. Tus puntas están partidas. Resalta tu cabello. Se te ven las raíces. Tíñete el pelo. No azul, eso no se ve natural. Estás encaneciendo. Te ves muy vieja. Luce joven. Luce juvenil. Que por ti no pasen los años. No envejezcas. Las mujeres no envejecen. Lo viejo es feo. A los hombres no les gusta lo feo.



Sé una dama, dicen. Protégete. Sé pura. Sé virginal. No hables de sexo. No coquetees. No seas una zorra. No seas una puta. No te acuestes con nadie. No pierdas tu dignidad. No tengas sexo con muchos hombres. No te entregues. A los hombres no les gustan las pu***. No seas mojigata. No seas tan estirada. Diviértete un poco. Sonríe más. Complace a los hombres. Sé experimentada. Sé sexual. Sé inocente. Sé sucia. Sé virginal. Sé sexy. Sé la chica cool. No seas como las otras chicas.