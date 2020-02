Oculta un gran secreto a la familia

Doctora Corazón, la verdad es que soy muy feliz porque mi hija ya se va a graduar y no hay mayor felicidad en este mundo que ver a tus hijos bien y terminando la carrera. El caso es que su papá no sabe que ya tiene novio y lo va a llevar a la fiesta.

Ahí se lo va a presentar. Dirás que ya está grande, que ya acabó sus estudios, pero su padre es una bestia, un macho de antaño del que se puede esperar cualquier cosa y es capaz de arruinar el momento. Qué nos recomiendas hacer, hablamos con él antes o que le caiga de sorpresa y se dé cuenta de que su hija ya creció. Mónica F.



Respuesta

Querida Mónica, me impacta el “amor” que le tienes a tu esposo, ¿bestia?, ¿macho de antaño? Acuérdate de que tú lo escogiste, no te salió en una caja de cereal. Estás hablando de un secreto de familia. Dime cuándo ha funcionado bien que un secreto salga a la luz. Siempre hay reacciones y, en general, nunca son buenas. Me parece que sería muy sensato que hablaran con el esposo que escogiste para ser padre de tu hija para que sepa que la muchacha es una chica que tiene novio y quiere llevarlo a su fiesta de graduación. Y tampoco sería justo para el chavo que el día de la fiesta conozca a tu marido, ¿por qué tendría que conocer ese día algo desagradable de quien será su posible suegro? Habla con el padre de tu hija y deja de tener secretos con él. Eso no es parejo cuando se está en pareja.