Consejos para mamás primerizas  

Es importante que una vez que sepas que estás embarazada acudas al médico de preferencia. Debes ponerte en control, él te dirá qué pastillas o vitaminas debes tomar para ayudar al desarrollo de tu bebé.



A veces resulta complicado saber cuántas semanas tienes de embarazo, para averiguarlo solo hay que contar desde el primer día de tu último período menstrual.

Muchas mamás se angustian al ver que su pancita comienza a crecer y aún no sienten a su bebé.



Este se empieza a sentir entre las 18 y 20 semanas, así que ten paciencia y cuando empieces a sentir ese cosquilleo te darás cuenta de que es tu bebé.



Durante el embarazo, el cuerpo cambia muchísimo y empezarás a sentir molestias que en otro momento no hubieras sentido, pero sí debes estar atenta a algunos síntomas: un sangrado demasiado abundante, fiebres de hasta 38 grados y un dolor fuerte en el abdomen. En esos casos debes acudir inmediatamente a tu médico para que te haga un chequeo y saber que todo está bien.



Las contracciones son dolores fuertes en el estómago y en la zona lumbar. Muchas veces se confunden con las contracciones Braxton Hicks (son ejercicios de preparación del útero antes del parto). Tienes que empezar a identificarlas y no alarmarte. Cuando sientas un dolor demasiado fuerte en la zona lumbar es hora de llamar a tu doctor.



Si eres una persona acostumbrada a ejercitarte, puedes seguir haciéndolo, solo consulta a tu doctor y evita aquellos que puedan ser un riesgo para tu bebé y, por último, trata de no frustrarte, es normal cometer algunos errores. Es parte de la vida, tranquila. Es muy importante mantenerte informada, acude a tu pareja, a tu familia, no temas preguntar, nadie te va a juzgar.

Mónica Tobón de Ponce, blog: Pashion by Mónica

