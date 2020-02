Quiere embarazarse pero no puede

Doctora Corazón, llevo varios años intentando embarazarme y no puedo. Ya fuimos al médico y ningún tratamiento nos ha resultado. He tenido un par de abortos. Una amiga me contó que hay una especie de curanderos que te dan unas medicinas en forma de jugos o líquidos y que de seguro ellos sí hacen que logre mi embarazo. Tengo un poco de miedo, ya que se me hace más como brujería que otra cosa. Rocío, 37 años



Respuesta

Querida Rocío, si dices que ya has intentado todo lo posible dentro de la medicina, tal vez sea tiempo de que te detengas a pensar que tal vez no te toca vivir esa experiencia. Esas pérdidas que has tenido hablan de que en tu organismo hay algo que rechaza al desarrollo de vida. Yo te diría: ¿para qué insistir?, ¿qué pasará contigo y tu pareja si no logran un embarazo? Y si tu deseo es cuidar a un ser humano podrías considerar la adopción, hay muchos bebés que ya están en este mundo abandonados y necesitan quién los cuide. Piénsalo.