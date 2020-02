Peinados con el cabello lacio

Las medias melenas y el cabello suelto han ganado este año terreno a los recogidos tanto en la alfombra roja de los Óscar como en la fiesta de Vanity Fair.

Penélope Cruz, quien para las grandes citas suele apostar por preciosos recogidos que dejan al descubierto sus hombros, en esta ocasión ha sorprendido luciendo una melena ultralisa, muy juvenil.



Un buen peinado realza o es capaz de hundir el mejor “look”. Todo acompaña y cualquier detalle resta. Este ha sido el caso de Natalie Portman, que no ha sabido acompañar su vestido, que incluía el nombre bordado de las directoras que no han sido nominadas a los Óscar.



La actriz ha lucido media melena, ligeramente ondulada, que parecía recién cepillada al salir de la ducha. Demasiado lacia y sencilla, aunque ella, como siempre, estaba bellísima. Sigourney Weaver también apostó por una media melena hasta el cuello ondulada, muy adecuada y favorecedora. Sofía Vergara llevó unas ondas igual de marcadas, otra manera de ir con el look con rizos, tan de moda.

Laura Dern, oscarizada como mejor actriz de reparto, optó por ondular su melena rubia, todo un acierto. Unos pasos que siguió la actriz francesa Lea Seydoux. Sin embargo, Margot Robbie se sumó a la tendencia de melena suelta y las raíces oscurecidas, sin mucho éxito para el conjunto, que ameritaba un moño; pero que resulta perfecto para un día como hoy.