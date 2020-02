"Match" de conquista, conoce las paletas de colores románticos

Hoy se celebra en varios países del mundo el Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad.



Para quienes tienen pareja es la costumbre salir a comer o sostener un paseo romántico con ella, es por eso que no es de extrañar que las mujeres se preocupen por lucir hermosas en esta fecha.



Si la cita es con un grupo de amigos, de igual manera todas desean verse bien en las fotografías del recuerdo que compartirán en sus redes sociales.



De la manera que sea, “hay que disfrutarlo con los que amamos, y si hay que hacerlo con estilo les propongo a continuación opciones radiantes, dulces, románticas y hasta seductoras”, dice Nayla Mix-Girón, diseñadora hondureña.



“Al inicio de año hablamos de las tendencias 2020, ahora vamos a combinar estas mismas con las paletas de colores románticos, según el instituto del color Pantone”.



“A cada una las nombré de acuerdo a lo que nos inspira. Si después del trabajo tienes una cita con alguien especial o reunión con tus amigos, aquí te comparto distintas ideas y opciones de moda que se pueden acoplar más a tu personalidad, tipo de cita y horas en que se realizará”:





1. Paleta Classic Valentine Day: está dominada totalmente por el naranja. Sus colores balance en baja tonalidad son el rosa, rosa viejo y rojo. Estos colores son clásicos, hacen que nuestra piel luzca radiante e iluminada; además, sientan bien en el día y tarde.

Estos colores con vestidos de una pieza se ven espectaculares, también puedes usarlos en tus accesorios para combinar con las opciones de color que le preceden.



2. Paleta Sweet Temptation: en esta paleta forman juego el negro, el color chocolate, combinado con gris, toques de rosa y marrón.



El café cuando está bien combinado nos puede proyectar muy positivamente hacia el sexo opuesto. Agrega un toque de rosa. Le viene bien la tendencia “animal print” negro con gris o cafés. Trata de buscar los más lindos diseños, a estos puedes agregarles el rosa oscuro. Si es “animal print” en café y rosa claro o si es en gris con negro, recuerda que tienes opciones de vestidos vaporosos para esta tendencia.



3. Paleta Sweet Love: ¿tienes una cita romántica en la mañana? esta es la paleta ideal para ti, te dará un look fresco. ¿Sabes qué le queda bien a los tonos suave y pasteles? Los cuellos de bebé que están en plena tendencia. El azul celeste, rosado y rosa pastel están genial para combinarlos con el caqui y el plomo mate.



4. Paleta Door to Love: estos colores son el azul turquesa en su tonalidad pastel o su tonalidad suave combinada con el chocolate azabache, y que si le das el toque con un rojo carmesí es una combinación de sensaciones perfecta. Más romántico imposible, inspiran amor, protección y seducción, puedes usarlos con un traje enterizo con chaqueta o bien un look más estilizado, como los vestidos tipo bazas con mangas bombachas.



5. Paleta Sweet Sunset: para la tarde, para presenciar un atardecer o para la noche e incluso si tienes un amor maduro, te recomiendo esta paleta de colores que combina el rosado, anaranjado y amarillo. Puedes usarlos en trajes enteros y pantalones tipo “boyfriend”.



6. Paleta Romantic Rose: esta paleta es la única que tiene amarillo combinado con fucsia. Se ve superromántico, arriesgarse con esta paleta es perfecto para quien tiene una cita en el día.

Puedes usar estampado animal o floral en faldas