Rebeldía adolescente, conoce las causas

Para entender al adolescente lo primero a comprender es qué pasa en el cerebro y cómo se desarrolla, explica el doctor Luis Espinosa Sierra.



El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal, y cada área tiene una función particular.



“Al adolescente muchas veces lo vemos como que ‘aún no tiene juicio’ o ‘le falta capacidad para tomar decisiones importantes a largo plazo’.



Esto tiene que ver con la maduración, es decir, su corteza cerebral, las conexiones, que son la sustancia blanca, todavía no están completas. Esto es uno de los determinantes neurológicos del porqué vemos a los adolescentes temperamentales, temerarios o por qué toman decisiones como las toman”.



La parte física o emocional desde el punto de vista neurológico tiene que ver con una estructura que está en el lóbulo temporal y que se llama amígdala.



“Esta amígdala es la estructura responsable de procesar emociones y que forma parte del sistema límbico, el que se encarga de procesar emociones y la memoria. Tiene muchas conexiones con la corteza frontal e influye en las decisiones que toma el adolescente”.



“Ese enamoramiento tiene que ver con las emociones, esa pasión que presentan los adolescentes por la música, los deportes, una persona o una sustancia. Ahí viene la parte negativa, cuando conocen sustancias que le producen gran emoción, ya que hay una fijación por estas sustancias, o una persona cuando se enamora, pues la expresión del primer amor no se olvida, y tiene que ver con esa fijación de las emociones.

Prepáralos para la adolescencia



Hay que prepararlo durante la infancia para enfrentar esa toma de decisiones en la adolescencia. A pesar de su inmadurez de su corteza frontal y de la dominancia de la amígdala, estos adolescentes van a ser capaces de sobrevivir esta etapa.