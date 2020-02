No logra superar a su ex  

Hola, Doctora Corazón, lo que pasa es que hace un año y tres meses terminé con mi novio y aún no lo puedo superar, no sé cómo me puedas ayudar a recuperar mi felicidad. Muchas gracias, saludos. Paola



Respuesta

¡Hola!, querida Paola, Lo que te ocurre es porque entregaste el poder de tu existencia a esa relación. Y así como decidiste entregarlo, puedes decidir recuperarlo. ¿De qué hablas, Doctora Corazón?, te preguntarás. Y te digo, de comprender que no hay garantía en las relaciones de pareja, que hay parejas que logran alimentar su amor por décadas y que hay otras que simplemente son experimentos que duran semanas, meses o un par de años, no más. ¿El reto? Descubrir qué aprendimos de esa relación que no salió como nos hubiera gustado y aceptar que para estar en pareja hay que estar dispuestos a tomar el riesgo de volver a salir con alguien más. ¿Ya lo has hecho? Así que revisa qué te falta para cerrar el duelo de la relación.