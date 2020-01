Azul clásico, ideas para lucir el color del año

Es por mucho el color más utilizado de todo el planeta, ya que es fácil, favorecedor, democrático, universal, tranquilizador y hasta neutral. Por esa razón, el azul clásico 19-4052 fue nombrado por Pantone, que es el Instituto Nacional del Color, como el rey para todo este año que comienza.



“Es un color que anticipa lo que sucederá en el mundo después. Estamos viviendo en un tiempo que requiere confianza y fe. Es este tipo de constancia y confianza lo que expresa este tono, un tono azul sólido y confiable en el que siempre podemos confiar”, dice Leatrice Eiseman, directora ejecutiva de este instituto que selecciona el color del año desde 1963.



“Este tono azul perenne resalta nuestro deseo de unos cimientos confiables y estables”, dice la diseñadora hondureña Nayla Mix-Girón, “Es perfecto para construir nuevas ideas a medida que cruzamos el umbral hacia una nueva era. En lo particular no es un color del que soy fan, pero ya he hecho un par de pasarelas donde lo he incluido y fue fácil de manejar, sobre todo porque soy fan de los grises y tonos tierra”.



A continuación unos tips para que aciertes al combinar el classic blue de acuerdo a las cuatro personalidades que nos identifican.



1. Personalidad sanguínea: son personas alegres, extrovertidas, “gritonas”, positivas, amigables, el alma de la fiesta. Le va bien el azul combinado con violeta, verde, rojo, naranja, amarillo fuerte, fucsia.



2. Personalidad colérica: seria, sobria, líder, enfocada, mandona y enojada. Le va bien el azul combinado con beige, gris, otros azules y amarillo mostaza.



3. Personalidad melancólica: la balanceada, organizada, amante de los procesos, la que se irrita fácil, pero la mediadora en sí, la que ama ver todo bajo control. Le va bien el azul combinado con el rosa, capuchinos claros, grises y azules claros.



4. Personalidad flemática: es la que llega tarde, la que no se enemista con nadie, la artista que se toma su tiempo para todo, incluso para hablar, la que nadie le saca prisa, esa que siempre se ve organizada y llena de paz. Le va bien el azul combinado con blanco, tonos tierra, pastel en toda su gama.





Pueden usar el azul con estampado pitón, geométricos y florales. “Otro tip importante es saber jugar con toda la gama de azules clásicos que hay desde el más oscuro al claro, incluso combinarlos entre sí es genial”, dice Nayla Mix-Girón.